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足球／羅德里爆冷獲選金球獎 皇馬力挺小維尼修斯抵制頒獎典禮

中央社／ 巴黎28日綜合外電報導
效力英超曼城的西班牙籍中場羅德里（Rodri）今天獲頒金球獎。 美聯社
效力英超曼城的西班牙籍中場羅德里（Rodri）今天獲頒金球獎。 美聯社

效力英超曼城的西班牙籍中場羅德里（Rodri）今天獲頒金球獎（Ballond'Or），皇家馬德里不滿陣中球星小維尼修斯落馬，全隊缺席頒獎典禮。

法新社報導，將這個世界最佳球員的獎項頒給羅德里，跌破不少人眼鏡，因為一般認為，獲獎的會是贏得西甲和歐洲冠軍聯賽雙料冠軍的小維尼修斯（Vinicius Jr）。

頒獎典禮在巴黎夏特雷劇院（Theatre du Chatelet）登場前數小時，皇馬就已經宣布不會參加，因為他們認為這是故意冷落小維尼修斯。

曼城上賽季擊敗兵工廠奪得英格蘭足球超級聯賽冠軍，28歲的羅德里居功厥偉。他也協助原本不被看好的西班牙，勇奪2024年歐洲國家盃（Euro 2024）冠軍，獲選為最佳球員。

羅德里今天在典禮後的記者會上談到皇馬缺席的問題時，表現委婉。

他說：「他們有自己的決定，他們不想來這裡自有他們的理由，我只關心我的球會和隊友。」

頒獎典禮前數小時，皇馬就已放話，如果金球獎不是頒給小維尼修斯，那也該頒給他的隊友卡瓦哈（Dani Carvajal）。

皇馬告訴法新社：「如果頒獎標準沒把小維尼修斯視為獲勝者，那麼同樣的標準，應該會認定卡瓦哈為得獎者。」

「然而，事實並非如此，金球獎-歐洲足球總會（UEFA）顯然不尊重皇馬。不受尊重的地方，皇馬不會去。」

皇家馬德里 皇馬 羅德

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