運動i台灣2.0成效卓越 台中預估破20萬人參與

台中市長盧秀燕上任後，以打造「酷城市、酷運動」為目標，配合體育署辦理運動i台灣2.0計畫，辦理各項運動活動與課程，提升全民運動風氣，台中市府運動局昨天舉辦「台中市113年運動i台灣2.0計畫成果發表記者會」，運動局代理局長游志祥出席時表示，感謝教育部體育署支持，以及各執行單位精心籌辦，今年度活動參與人數預估破20萬人次，顯見台中推廣運動開花結果，成功帶動全民運動風氣。

游志祥指出，台中市執行運動i台灣2.0計畫的績效良好，今年度與65個執行單位合作，共同推動237個專案，全年度活動辦理共計2976場次，超過20萬人次參與，獲得體育署補助的額度也是全國最高；運動局與各區體育會與體育團體合作，讓各項活動辦理深入基層，遍佈全台中市29個行政區，參與對象包括銀髮族、兒童、女性、身心障礙者及原住民族等。

台中市更推廣特色專案如匹克球、街舞、冰壺、定向越野、傳統武術、單車、水域運動，深受在地居民喜愛，同時積極培育相關專業人才，體適能指導員培育人數為全國第一，透過成果發表，邀請市民一同見證台中全民運動推展的傲人成績，並且力拚再度拿下績效特優，推高紀錄，再創佳績。

記者會邀請運動i台灣2.0計畫的訪視委員與執行單位前來分享，台中市身心障礙體育總會秘書洪翠舷表示，今年最新的嘗試是與台中盃街舞大賽合作，第一次一般賽事加入身心障礙者參賽的模式，而全民運動共融賽事也是將來的發展重點，市府連年與身心障礙體育總會合作，辦理全市身心障礙運動大會、講習及訓練營等各項活動，近三屆全國身障運皆拿下全國第二，身心障礙運動發展成果斐然。

中華民國匹克球協會副秘書長林家賢表示，匹克球是一種結合羽毛球、網球和桌球等運動元素的球類運動，台中在匹克球運動的推廣採雙線進行，包括運動i台灣專案在基層的推廣與國際賽事的辦理協助，讓匹克球運動深入學校，並且今年度還獲國際肯定，擇定於台中辦理「2024 亞洲匹克球錦標賽」，持續推動匹克球這項有趣、容易上手又老少咸宜的新潮運動項目，同時今日現場設有體驗區，邀請大家會後一起體驗。

今年度的台中運動i台灣成果發表展覽將展出到31日，在台灣大道市政大樓文心樓1樓中庭及朝馬國民運動中心進行。

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