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WTA年終賽／大滿貫指甲彩繪加持 謝淑薇出發拚第2冠

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
生涯第5度打進WTA年終總決賽的我國「一姊」謝淑薇。聯合報系資料照
生涯第5度打進WTA年終總決賽的我國「一姊」謝淑薇。聯合報系資料照

生涯第5度打進WTA年終總決賽的我國「一姊」謝淑薇，啟程沙烏地阿拉伯首都利雅德前先讓指甲「上工」，兩手的指甲彩繪將今年摘下的澳網溫布頓冠軍都妝點上，用充滿儀式感的方式迎接年終大賽。

取得連續3年年終賽承辦權的利雅德，第一年總獎金就達破紀錄的1525 萬美元（約4.9億台幣），只有女單、女雙年度積分前8名的選手可拿到參賽權，今年雙打共有2組台將，謝淑薇繼2013年、14年、19年和21年後再度參賽，詹皓晴則是第4度出征。

謝淑薇過去4度參賽全部打進最終戰，但只有2013年和中國「金花」彭帥捧起金盃，之後3度都飲恨，今年和21年的比利時搭檔梅騰絲（Elise Mertens）再挑戰金盃，目標以本季第4冠為賽季完美作結。

今年年終賽將於11月2日進行到9日，謝淑薇啟程前先妝點指甲，右手繪上澳網、冠軍、網球等圖案，左手是溫布頓、冠軍和自己名字，巧思也登上WTA官網。

雙打8組除了今年摘下澳網金盃的台比組合，詹皓晴和俄羅斯搭檔庫德梅托娃（Veronika Kudermetova）首度攜手拚冠，另外6組分別是今年澳網奪下亞軍的烏克蘭琪切諾克（Lyudmyla Kichenok）／拉脫維亞奧斯塔朋科（Jelena Ostapenko）、加拿大布洛夫絲基（Gabriela Dabrowski）／紐西蘭羅莉芙（Erin Routliffe）、巴黎奧運奪金的義大利組合艾拉妮（Sara Errani）／寶莉妮（Jasmine Paolini）、捷克絲妮柯娃（Katerina Siniakova）／美國湯森（Taylor Townsend）、美國組合多海德（Caroline Dolehide）／卡胡琪（Desirae Krawczyk），以及美國梅莉雪（Nicole Melichar-Martinez）／澳洲佩蕾絲（Ellen Perez）。

寶莉妮單打也獲得資格，成為年終賽史上第4位單、雙打並行的女將，將和尋求衛冕的波蘭名將斯薇雅蒂（Iga Swiatek）、白俄羅斯現任球后莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka）、美國好手高芙（Coco Gauff）、哈薩克「艾司女王」芮芭奇娜（Elena Rybakina）、美國皮古拉（Jessica Pegula）、巴黎奧運奪金的中國「金花」鄭欽文及今年溫布頓登頂的捷克雷茨科娃（Barbora Krejcikova）角逐金盃。

溫布頓 澳網 謝淑薇

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