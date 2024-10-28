挑戰自我! 全民運最小參賽選手6歲、最年長運動員92歲

2024全民運動會賽事如火如荼在屏東展開，今年全民運最小參賽選手年齡紀錄再度被刷新，年僅6歲的小選手施喬涵今28日在舞蹈運動中出賽，創下全民運參賽最年輕紀錄，高齡92歲的木球選手楊格挑戰生涯極限，成為本屆賽事最年長選手。

舞蹈運動賽場上，來自彰化縣的施喬涵是本屆、也是歷屆以來年紀最小的選手，28日在拉丁舞兩項組出賽，一襲紫色舞衣閃耀登場，小小的身軀搖曳生姿，頓時萌翻全場。

施喬涵的母親、也身兼啟蒙教練的蔡依婷說，自己是舞蹈選手和教練，所以喬涵在懷胎期間就陪著媽媽一起舞動，天生音感很好，能以最小年齡的選手出賽，以開心的心情登上全民運大舞台，對喬涵來說是很珍貴的禮物。

高齡92歲的木球選手楊格來自高雄市代表隊，在桿數賽女子組中出賽，雖然在第一輪的比賽不甚理想，僅以70餘桿作收。對於成績表現，楊格笑著說不在意並表示，從事木球運動20多年，主要追求運動和健康，能和所有選手一起參與全民運比賽就是最幸福的事情，希望往後每屆全運會都可以一直參賽，持續締造最高齡參賽紀錄。

高雄市木球協會理事長徐嘉宏說，楊格大姐一直以來是代表隊中的精神領袖，做為協會的標竿選手，她帶動協會成員都能持續參與練習，正也是全民運動精神所在。 來自高雄92歲高齡楊格奶奶打起球來仍然聚精會神，一直以來都是代表隊的精神領袖。圖／屏東縣府提供 來自高雄92歲高齡楊格奶奶打起球來仍然聚精會神，一直以來都是代表隊的精神領袖。圖／屏東縣府提供 2024全民運本屆年紀最小的選手施喬涵（左），代表彰化縣參加舞蹈運動比賽，可愛模樣萌翻全場。圖／屏東縣政府提供

商品推薦