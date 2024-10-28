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路跑／2025高雄富邦馬拉松 啦啦隊員朴旻曙、慈妹代言

中央社／ 高雄28日電
高雄富邦馬官網
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2025高雄富邦馬拉松2025年1月11、12日登場，韓國籍啦啦隊員朴旻曙和Fubon Angels成員慈妹今天為活動代言，並將參與休閒組賽事，呼籲民眾踴躍報名。

宣傳記者會在高雄市苓雅運動中心舉行，朴旻曙表示，首次參加馬拉松活動，也為休閒組賽事安排體能訓練計劃，希望順利完賽；慈妹說，這次希望以變裝方式亮相，也非常開心可帶寵物參加。

為鼓勵全民運動及更多家庭親子參與，休閒組邀民眾創意變裝，化身可愛動物參與路跑，享受親子間趣味互動、增進感情，也邀跑者帶寵物參賽，讓毛小孩一起在賽事中留下寶貴合影回憶。

與高雄熊出席記者會宣傳賽事的韓國籍啦啦隊員南珉貞說，曾數次造訪高雄，感受熱情活力，希望日後有機會可帶媽媽一起。

高雄市政府運動發展局長侯尊堯表示，經典蚵仔寮賽道將再回歸，而在2023高雄富邦馬拉松賽事相當吸睛的恐龍競速爭霸賽也將再登場，邀民眾報名參賽，全力衝刺搶獎金。

運發局說，富邦人壽保險股份有限公司連續第5屆冠名贊助，更持續串聯跑者們響應「富邦Run ForGreen」計畫，完賽里程累積滿40公里，富邦就為跑者種下1棵樹，讓運動足跡促進健康、更助環境保護永續。

運發局表示，有興趣的民眾30日晚間11時59分前可盡快到賽事官網（https://www.khm.com.tw/）報名。

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Fubon Angels 啦啦隊 慈妹

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