快訊

房東用人頭戶辦「新青安」怕被罰 竟向租客提1要求挨批：太貪

北京一小學外傳隨機砍人 多學生濺血倒地…家長放聲大哭

羽球／周天成冰島感謝之旅見恩人 德國海洛拚衛冕

中央社／ 台北28日電
BWF超級300的德國海洛羽球公開賽29日將正式開打，台灣一哥周天成（前右）上週先前往冰島展開報恩之旅，找到12年前開車載他急奔球場參賽的志工Broddason（左），表達感謝之意。（高敏珊提供）
BWF超級300的德國海洛羽球公開賽29日將正式開打，台灣一哥周天成（前右）上週先前往冰島展開報恩之旅，找到12年前開車載他急奔球場參賽的志工Broddason（左），表達感謝之意。（高敏珊提供）

BWF德國海洛羽球公開賽明天開打，台灣一哥周天成在尋求男單衛冕前，上週先赴冰島展開「尋人感恩之旅」，並指導當地羽球選手。周天成表示，這算是報答12年前的恩情。

現年34歲的周天成，從2012年起在國際羽球總會（BWF）的賽事打響名號，他當年度拿下6冠1亞，其中包括冰島國際系列賽的男單、混雙冠軍。

當時年僅22歲的周天成，在拿下德國碧特博格羽球黃金大獎賽（海洛公開賽前身）冠軍後轉戰冰島，結果在4強賽開打前30分鐘，周天成才得知臨時更改賽程，幸好在當地志工幫助下，火速在剩不到10分鐘時趕抵賽場，不但如願出賽最後還奪冠。

周天成在接受中央社記者訪問時表示，那個時候一直不知道這名志工叫什麼名字，只好用「Hero」來稱呼他，「這次我們回到冰島，除了想要找他好好道謝外，也希望能用羽球回饋當地球員。」

周天成這趟歐洲之行，先拿下BWF超級500等級的芬蘭北極羽球公開賽冠軍，雖然丹麥公開賽周天成止步16強，但隨後他就到冰島進行1週的教學和感恩之旅。

周天成透露，原本是想要到冰島休息一下，沒想到整個停不下來，「2012年的時候，一名來自台灣的民眾，帶著小小朋友，每天都到球場幫我加油，這趟去也是為了再跟對方重逢敘舊，很開心當初2個對我很重要的人都見到面了。」

來到冰島周天成也沒閒著，開了一天的羽球「幼苗班」教學，其他時間都是針對當地成年球員的教學，甚至會一天練2次，「他們渴望學得球技新知的眼神，讓我非常感動。」

周天成提到，「2012年對我來說是很有意義的一年，不但是展開我國際賽的生涯，也是我跟高姐（高敏珊）開始合作的年份，現在回想起來，都覺得相當感動。」

BWF德國海洛羽球公開賽屬於超級300等級，周天成過去在2012-14年完成3連霸，去年再度拿下賽史第4冠，今年也被列為男單頭號種子，首輪將對上會外賽球員。

周天成 羽球

延伸閱讀

丹麥羽賽／又是三局苦戰吞敗 周天成不敵翁泓陽無緣8強

丹麥羽賽／寶島內戰奪12連勝 周天成退王子維闖頭關

丹麥羽賽／張淨惠楊景惇晉16強 周天成16日首輪亮相

北極羽球／直落2拍下印名將 周天成奪本季第2冠

相關新聞

桌球／18歲勒布朗成地主英雄 WTT蒙貝列冠軍賽奪冠寫歷史

今年巴黎奧運剛成為桌球史上最年輕的奧運單打獎牌得主，法國18歲小將勒布朗（Felix Lebrun）台灣時間今天凌晨在W...

羽球／周天成冰島感謝之旅見恩人 德國海洛拚衛冕

BWF德國海洛羽球公開賽明天開打，台灣一哥周天成在尋求男單衛冕前，上週先赴冰島展開「尋人感恩之旅」，並指導當地羽球選手。...

香港網賽／去年驚奇奪冠 曹家宜改搭梁恩碩首輪落馬

我國網球女將曹家宜去年WTA賽事初登場就驚喜捧冠，她和中國大陸搭擋湯千惠組成的「海峽組合」，在香港公開賽驚奇登頂，不但讓...

NFL／酋長逢低買進霍普金斯 補萊斯空缺

尋求三連霸的堪薩斯酋長只用條件式五輪簽，就跟泰坦交易來32歲的明星接球員霍普金斯（DeAndre Hopkins）可說...

籃球／FIBA 3x3台北挑戰賽 巴黎隊奪冠、地主旺寶寫紀錄

2024年FIBA 3x3台北挑戰賽經過2天在台北市立體育館的激戰後，由巴黎隊以21比14擊敗美國Princeton奪冠...

電競棒球／台灣選手Dashu關鍵戰役勝出 搶下超級循環賽門票

電競棒球12強A組預賽在美國舉行，台灣電競選手Dashu（張天曜）今天於台灣時間凌晨出線，搶下在日本東京舉行的超級循環賽...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。