香港網賽／去年驚奇奪冠 曹家宜改搭梁恩碩首輪落馬

我國網球女將曹家宜去年WTA賽事初登場就驚喜捧冠，她和中國大陸搭擋湯千惠組成的「海峽組合」，在香港公開賽驚奇登頂，不但讓曹家宜進帳生涯第一座WTA雙打金盃，世界排名更飆升172名，但今年她和「小鋼炮」梁恩碩組成的寶島組合首輪就落馬，衛冕提前失利。

兩年前才轉入職業的曹家宜，去年香港賽拍下驚奇，夏天的巴黎奧運更被「一姊」謝淑薇欽點擔任搭檔，兩人一路闖進8強，追平隊史最佳成績。

目前雙打排名155的曹家宜，今年香港公開賽改搭世界排名132的梁恩碩，首輪就碰列第3種子的挪威艾克里（Ulrikke Eikeri）／日本二宮真琴，一下場寶島組合馬上被破發，不過第2局立刻回破，接續兩組人馬各自保發到「搶7」，第3種子以7：5先下一城。

第二盤寶島組合雖2度發球局失守，但對手4個發球局全部破發成功，以6：2扳平盤數，將戰局延長到「超級搶10」。

決勝盤第3種子前10分就打下9分，取得9：1絕對領先；寶島組合雖瓦解對手2個賽末點，最終仍以3：10敗陣，首輪止步也宣告曹家宜「保分」失敗。

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