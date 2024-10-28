桌球／18歲勒布朗成地主英雄 WTT蒙貝列冠軍賽奪冠寫歷史

今年巴黎奧運剛成為桌球史上最年輕的奧運單打獎牌得主，法國18歲小將勒布朗（Felix Lebrun）台灣時間今天凌晨在WTT蒙貝列冠軍賽再寫驚奇，身為地主的他不但勇闖決賽，最終戰更以局數4：1力退日本好手張本智和，在一面倒地主球迷歡呼中留下金盃，寫下歐洲球員WTT冠軍賽奪冠第一人的紀錄。

勒布朗巴黎奧運男單8強賽歷經7局大戰拍下我國名將林昀儒，儘管4強賽不敵中國前球王樊振東，銅牌戰4局橫掃巴西希望卡爾德拉諾（Hugo Calderano），成為桌球史上最年輕的奧運單打獎牌得主。

法國18歲小將勒布朗。 法新社

上月剛過18歲生日的勒布朗目前世界排名第7，WTT蒙貝列冠軍賽一路闖關，8強拍下哥哥大勒布朗（Alexis Lebrun ）、4強更直落4解決男單世界排名第2的頭號種子林詩棟，今天凌晨決賽面對新科亞錦賽男單冠軍張本智和再以11：7、11：9、11：6、8：11、11：4奪勝，在家人見證下為地主留下冠軍，成為第一位WTT冠軍賽層級賽事奪冠的歐洲選手。

法國18歲小將勒布朗。 法新社

張本智和和16歲的妹妹張本美和雙雙闖進蒙貝列冠軍賽決賽，但和金盃都差了一步。張本智和「銀恨」前，張本美和在日本「內戰」以局數2：4不敵大藤沙月，讓大藤沙月驚喜捧冠。

世界排名15的大藤沙月，4強賽在7局大戰逆轉我國「一姊」鄭怡靜，決賽再一舉捧冠，成為第一位非中國籍的WTT冠軍賽女單冠軍得主。她透露最初參賽目標只有第一輪先過關，沒想到一路連勝，「我贏得愈多，奪冠的渴望愈強烈，但沒無法置信我真的做到了。」

法國18歲小將勒布朗。 法新社

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