電競棒球／台灣選手Dashu關鍵戰役勝出 搶下超級循環賽門票
電競棒球12強A組預賽在美國舉行，台灣電競選手Dashu（張天曜）今天於台灣時間凌晨出線，搶下在日本東京舉行的超級循環賽（Super Round）門票。
獲得外卡資格前往美國參加電競棒球12強A組預賽的張天曜，在第1天的分組循環賽以龍頭之姿直接挺進攸關晉級的關鍵戰役，而今天在台灣時間凌晨迎戰Jon’s Copyright，張天曜維持不俗的打擊實力，前2局即灌進5分，奠定勝基，最後以8比1取勝，成為首名前進電競棒球12強超級循環賽的選手。
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