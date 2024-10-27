足球／U-17亞洲盃資格賽中華0：2惜敗巴勒斯坦 無緣賽會首顆進球

2025年亞足聯U-17亞洲盃資格賽今（27）日在輔仁大學展開最後一天的賽程，中華隊迎戰巴勒斯坦，雖然雙方都已經無緣晉級，但是球員們還是拼盡全力爭取賽會首勝。上半場兩隊都還在抓進攻節奏，因此以0比0進入中場。下半場第52分鐘，巴勒斯坦靠著ASEED ABUDEIAB，起腳撞門柱後的幸運球先馳得點。傷停補時階段，ASEED ABUDEIAB再補上一球，讓中華隊無力追趕，終場巴勒斯坦以2比0擊退中華隊，拿下賽會首勝，更賞給中華隊三連敗。

賽前雙方都處於二連敗，因此兩隊目標都是要搶下小組賽首勝，而中華隊更是要爭取首顆進球。輔大足球場也聚集多達480名球迷吶喊助威。第5分鐘，中華隊率先發起進攻，黃繹軒禁區突破，獲得大好射門機會，不過遭到巴勒斯坦門將MOHAMMAD BAIDOUN擋下，沒能率先得分。

第14分鐘，巴勒斯坦展開反擊，前鋒HUSSAM HASSAN門前空位機會，中華隊門將卓煒登出擊放倒對手，遭主裁判判罰紅牌下場。只能由首戰登板的陳靖威替代。而他在一上來面對巴勒斯坦的罰球，準確掌握將球拍出，中華隊力保不失。後續兩隊都未能製造出有威脅的攻勢，兩隊以0比0結束上半場。

第52分鐘，巴勒斯坦獲得自由球機會，替補登場的ASEED ABUDEIAB，接獲隊友傳球，起左腳射門，球彈到門柱後，幸運的彈回網袋，幫助巴勒斯坦先馳得點，取得1比0領先。

後續中華隊有追平機會，第68分鐘，呂毅宏邊線發球，球傳給跑在前頭的鄭裕辰，雖然他沒能將球踢進，不過讓守門員離開球門，潘竑志獲得二次進攻機會，但射門角度完全偏離，中華隊沒能追平戰局。

後續中華隊錯失多次得分機會，球員們急躁想要球權，防守端不專心，讓ASEED ABUDEIAB在傷停補時階段二度破門，終場巴勒斯坦就以2比0贏球，中華隊苦吞三連敗，更無緣首顆進球。

賽後總教練陳春智說：「開賽設定搶到球權後，利用小組配合進攻，希望能率先破門。不過一下就領到紅牌，讓球隊整體攻勢亂掉，球員們處理球就變得太急躁。」

中華隊前鋒黃繹軒則表示：「隊友們都很拼命，希望能夠贏球。不過領到紅牌讓大家心情受到影響，後續雖然調整回來，但機會球不是撞柱就是角度射偏，運氣就是不站在我們這裡。」此外，他感謝滿場球迷們大聲應援，自己很享受這樣的氛圍，期望自己未來還有機會踢進U20、U23及成人隊。

下午另一場烏茲別克以1比0擊退伊拉克，搶下分組第一，確定晉級會內賽，而伊拉克則需等待其他組成績。E組最終排名為烏茲別克、伊拉克、巴勒斯坦、中華台北。

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