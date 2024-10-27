自由車／李廷威守住橘衫二連霸 96聯賽放眼國際發展

第四屆「96自由車聯賽」壓軸站今天在新竹南寮漁港點燃戰火，男子菁英組頂尖車手上演Fulcrum冠軍橘衫爭奪戰，最終旅外車手李廷威奪下單站第3，且守住總積分領先，順利完成二連霸，同時也蟬聯Mercedes-Benz 紅點衫登山王，寫下空前紀錄。

96自由車聯賽首度移師新竹當封關站，此站屬於平路繞圈賽，男子菁英組共繞行30圈，每圈1公里，賽前李廷威與葉軒佑總積分相同，亞運國手張誌盛則排名第3，但差距有限，冠軍Fulcrum橘衫形成三搶一的局面。

李廷威為了拚二連霸，特別邀請歐洲盧比安納高士特森地客洲際車隊（Ljubljana Gusto Santic）隊友助陣，但馮俊凱率先在比賽後段逃脫，李廷威與張誌盛都不願追擊，雙方鏖戰到最後一個彎道，李廷威在隊友帶領下，快速殺出重圍，最終拿下單站第3，張誌盛第9 ，葉軒佑排名17，勝負底定。

在完成二連霸後，李廷威表示，「本場比賽只要張誌盛拿到第1，而我跌出前3，橘杉就會易主，所以我們設定策略要全力嚴防。所以即使馮俊凱逃脫，我們也沒打算去追，否則可能會影響衝線的體力。」

台灣一哥馮俊凱6月因自主訓練時意外摔車，導致韌帶斷裂，不過經過3個月的艱辛復健，馮俊凱復原神速，目前已經恢復超過九成五，今天也展現強大的宰制力，搶下單站冠軍；女子菁英組無意外由黃亭茵搶下單站冠軍，而排名第二的車手許書瑋則守住女子組總成績第一的寶座，首度登上后座。

對於今年96自由車聯賽圓滿落幕，96自轉車董事長楊倩玉表示，96自由車聯賽的創辦源於6年前台灣賽事相對稀少，且缺乏嘉年華氛圍的騎遊活動，聯賽經過6年發展，如今已成為許多自由車愛好者心中具代表性的賽事。

楊倩玉表示，96自由車聯賽參考了國外大型比賽的成功模式，如日本的「Japan Cup」城市繞圈賽和法國的「環法自行車賽」，她期望未來96自由車聯賽能逐步發展成為國際賽事，讓更多選手享受專業的賽事體驗。

談及國際化發展，楊倩玉透露，目前96自轉車正計劃拓展至東南亞地區，並與馬來西亞、泰國及沖繩的協會建立合作關係，「我們希望將賽事擴展至東南亞與日本，同時邀請當地車友來台交流，進一步促進國際間的自行車文化互動。」

隨著96自由車聯賽的持續辦理，楊倩玉期許能夠讓聯賽成為台灣自由車競賽的標竿，並以賽事為平台，吸引更多選手與民眾享受運動樂趣，同時也讓自由車競賽能夠在台灣更加蓬勃發展。 96自轉車董事長楊倩玉推動自由車運動並打造聯賽舞台。圖／96聯賽提供

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