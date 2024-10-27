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跆拳道／台北城市盃今落幕 盼未來成世界積分賽 

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
台北市體育總會跆拳道協會理事長李勝陽（左4）。圖／大會提供
台北市體育總會跆拳道協會理事長李勝陽（左4）。圖／大會提供

2024台北城市盃跆拳道邀請賽今天落幕，這項傳統好戲今年邁入第14年，也是疫情後第二度舉辦（去年和今年），香港隊今天奪下2金、1銅，大讚比賽越辦越好，而彰化縣以彰化師範大學選手為主，今天獲得男團冠軍、女團亞軍，表現最佳，台北市體育總會跆拳道協會理事長李勝陽期許，比賽未來能成為世界跆拳道聯盟的積分賽。

台北城市盃跆拳道邀請賽25日進行品勢，26日進行14至17歲對打，今天最後一天則是17歲以上對打，彰化縣今天進帳4金3銀2銅，金牌分別是男子63公斤級黃卓乘、男子80公斤級林楷庭、女子46公斤級范羽喬，以及女子67公斤級張芮恩；3銀為男子74公斤級巫少輔、女子49公斤級施云偵、女子62公斤級林美瑄；2銅為男子54公斤級李祈恩、女子53公斤級蔣芷昀。

彰化縣、彰師大總教練蘇泰源表示，這次主要交給教練黃鈺仁去訓練備戰，也讓他去學習引導，而這次安排比賽的幾乎都是新生，讓他們有更多機會出來磨練，調整的也都不錯。

張芮恩是杭州亞運國手，也在今年峴港亞錦賽摘銅。蘇泰源特別提到，「會排她，是因為她從國家隊剛回來學校，而她從高中畢業進大學，一直以來都沒有在學校訓練，跟我們的訓練、指導有些落差，希望透過比賽來磨合。」

香港隊今天踢下2金1銅，2金是男子54公斤級周毅朗、男子58公斤卓俊延；1銅是女子57公斤級蘇園婷，香港教練馬立本指出，這趟他們來了5個教練、9個運動員，是疫情後第一趟來，疫情之前也都有來，「這個比賽蠻多運動員，我們可以交流很多，很好。」

台北市體育總會跆拳道協會理事長李勝陽強調，希望比賽未來能成為世界跆拳道聯盟積分賽，但很大因素是比賽的可看性夠不夠，因此要從選手、裁判的強度、素質來提升。他很榮幸今年邀請到許多等級非常高、資歷非常好的國際裁判，先從這裡著手讓外界注意，成為的積分賽的目標指日可待。

亞運 跆拳道 黃鈺仁

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