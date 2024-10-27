輪椅網球／2024永達盃熱鬧落幕 巴黎帕奧金牌田中愛美逆轉奪冠

2024永達盃高雄國際輪椅網球公開賽最終日，多場冠軍賽上演戲劇性橋段，巴黎帕運女雙金牌得主田中愛美演出驚天逆轉秀，順利寫下繼2016年後再次於台灣奪冠的紀錄，成為本屆永達盃最吸睛的焦點。

田中愛美曾在2016年的台北公開賽拿過女單冠軍，但2017年參加第一屆永達盃單、雙打都「銀」恨收場，今年帶著巴黎帕奧金牌光環訪台，田中愛美一路過關斬將，四強賽歷經三盤大戰擊敗經驗老道的泰國傳奇Sakhorn Khanthasit，冠軍賽碰上2022年曾經在土耳其交手過的Cornelia Oosthuizen，田中愛美先以6比3拿下第一盤，第二盤雖一度以1比4落後，但她在關鍵時刻穩住陣腳，最終反以6比4逆轉勝，戲劇性收下生涯第一座永達盃女單冠軍。

巴黎帕奧金牌田中愛美奪永達盃女單冠軍。主辦單位提供

田中愛美賽後開心表示：「這次帶著帕運金牌頭銜來到台灣，心情當然不太一樣，雖然在比賽中多次遇到危機，但我比過去更快回穩，並發揮訓練的一切，我說過，台灣是我另一趟挑戰旅程的起點，接下來，我會繼續努力在世界各個舞台爭取佳績。」

而前一站勝利凱靖盃稱霸女子單、雙打的泰國好手Khanthasit，來到永達盃女單賽場在四強止步，不過，她與20歲英國小將Ruby Bishop的雙打組合強勢奪冠，讓Khanthasit締造永達盃女雙連霸紀錄。雖然兩次冠軍隊友不同，但Khanthasit展現「百搭」身手，她謙虛地說：「我的隊友都很出色，我則是全力輔助她們，很高興最終都能夠以最完美的結局收場。」

泰國傳奇好手Sakhorn Khanthasit永達盃女雙連霸。主辦單位提供

男子單打決賽，由英國前青少年「世界一」Ben Bartram出戰馬來西亞好手Mohamad Yusshazwan Yusoff，雖然Bartram的輪椅在前一天損壞，但他借用英國同鄉Bishop的輪椅出戰依舊表現強勢，最終以6比3、6比1直落二封王。而兩人在男單冠軍賽後只休息了30分鐘，又在男雙決賽狹路相逢，這一次，改由Yusoff主導戰局，雙方歷經三盤激戰，最終由Yusoff與日本選手高野頌吾的組合奪冠。

前青少年世界冠軍Ben Bartram奪永達盃男單冠軍。主辦單位提供

Yusoff賽前就設定本屆永達盃要闖進男單冠軍戰並奪下男雙冠軍，結果完全按照他的劇本演出，Yusoff笑說：「雖然真的很累，我的前臂幾乎完全僵硬，但我告訴自己要堅持到最後一刻，加上我的隊友夠罩，今年永達盃的男雙冠軍得來不易！」Yusoff過去曾於2017、2020及2022在台灣的台北公開賽及勝利盃嚐過男雙冠軍滋味，這次再度登頂，驗證台灣真的是他口中的「福地」，而一個月後，Yusoff將再次訪台，他表示到時候將會全力以赴邁向冠軍目標。

馬來西亞好手Mohamad Yusshazwan Yusoff奪永達盃男雙冠軍。主辦單位提供

至於Quad組部分，在今年巴黎帕運拿下Quad雙打銀牌的英國22歲小將Gregory Slade終於比較適應台灣炎熱氣候，先在單打決賽以6比3、6比0直落二奪冠，雙打先以6比3拿下第一盤後，因對手棄權幸運登基，Slade因此寫下稱霸2024永達盃Quad組單、雙打「一日雙冠」的特殊紀錄。

巴黎帕運銀牌Gregory Slade奪永達盃Quad組單、雙打冠軍。主辦單位提供

一度因台灣氣候過於悶熱而苦惱的Slade，在奪下兩座冠軍後終於露出笑容，並預約有機會將再次造訪台灣，Slade說：「這是我第一次到台灣，每一場比賽都充滿挑戰性，我在比賽過程中學到很多，變得可以更沈穩、更聰明地處理球，在台灣比賽的感覺很棒，我一定會再來！」

永達盃滿落幕。主辦單位提供

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