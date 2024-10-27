巴黎奧運拳擊奪牌團隊分享感動時刻 中華奧林匹克研討會滿堂彩

巴黎奧運拳擊奪牌團隊林郁婷、陳念琴與吳詩儀，以及教練曾自強和柯文明，受邀至「第47屆奧林匹克研討會」」分享奧運期間的點點滴滴。金牌選手林郁婷講到本屆奧運最大轉變是心態時，「不要成為比賽結果的奴隸，要享受比賽過程，盡其在我。」這段金句博得滿堂喝彩。

今年研討會主題是「現代社會中的運動員：激勵與促進團結」，特別邀請巴黎奧運拳擊奪牌團隊，以及媒體記者、國際志工與國際賽事經理等參與今年奧運的工作人員，現場與學員互動討論。

「我們主要都專注於運動員競技這塊，比較熟識IOC（國際奧會），但對於IOA（國際奧林匹克學院）比較新鮮，能受邀來參與分享，對我們自己運動員的知能是很大幫助與提升。」陳念琴笑說，雖然坐在台上，但抱持著認真的心態，要跟台下學員一塊學習。吳詩儀原本想報名研討會，卻因學校課業跟其他活動撞期，只能參與分享課程，她表示很榮幸受邀，藉由分享，溫故知新。

中華奧會教育委員會主委陳美燕擔任該場「菁英選手、教練故事分享」講座的主持人，內容討論奧運比賽場外的奧林匹克精神，以及卓越、尊重、友誼的奧林匹克教育核心價值呈現。

教練與運動員帶大家回顧，巴黎奧運前爭取奧運資格的艱辛，賽事期間感受的壓力，最後苦盡甘來，凝聚國人、團結一心的感動。至於賽場外令他們印象最深刻的莫過於，珍奶徽章掀起的旋風，中華隊在選手村走路有風。

講起各別感動時刻，柯文明表示，「這屆獎牌開胡那刻，就是射擊（李孟遠）跟拳擊（吳詩儀）那天，由於之前都沒有奪牌，大家都不會去講，但大家知道壓力很大。所以一開胡，真的很感動。」他覺得接著愛徒陳念琴奪牌，最後壓軸林郁婷金牌，歷經三屆奧運，至少12年，為中華拳擊隊開心，一同見證歷史感到榮耀。

曾自強則認為巴黎奧運自身感觸最深的時刻，是中華奧會第一時間力挺林郁婷，以及國際奧會正式聲明稿澄清，「外媒報導後，美燕老師跟秘書長打給我，當下我們覺得這是最大支持跟肯定。接著國際奧會澄清，代表我們沒問題，可以參賽，這些後勤團隊穩定了我們心態，才有贏得金牌的畫面。」

中華奧會秘書長徐孝慈指出這些年奧會籌備工作不斷進化，巴黎奧運結束後，關於洛杉磯奧運的相關配套，已經陸續展開規畫，「我們要提早部署，才能幫助運動員更完美的展現。」 中華奧會教育委員會主委陳美燕（前左一）擔任「菁英選手、教練故事分享」講座的主持人。 圖／中華奧會提供 巴黎奧運拳擊奪牌團隊在「第47屆奧林匹克研討會」」分享奧運期間的點點滴滴。圖／中華奧會提供

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