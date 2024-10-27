PGA／潘政琮最終回合繳66桿 美巡ZOZO錦標賽並列第6名
在日本舉行的美巡ZOZO錦標賽今天進行最終回合，台灣好手潘政琮抓6博蒂、吞2柏忌繳出66桿，以4天低於標準13桿的267桿、並列第6名作收，冠軍則為哥倫比亞選手艾佳瓦利亞。
ZOZO錦標賽是美國職業高爾夫巡迴賽（PGA）在日本舉辦的賽事，由美巡和日巡共同認證，限定78名球員參賽，包括去年聯邦盃積分前60名的美巡賽好手（遇缺遞補），今年台灣有潘政琮、俞俊安參賽。
台灣男子職業高爾夫好手潘政琮昨天在第3回合繳出平標準的70桿，今天立刻回神，前9洞表現起伏，抓3博蒂、吞2柏忌繳出33桿，後9洞進帳3博蒂、0失誤。
潘政琮在收尾的559碼、標準5桿第18洞，2桿就直接攻上果嶺，接著2推精彩抓博蒂收尾。
至於前3天打完並列第4名的台灣好手俞俊安今天表現稍微失常，下場第1洞就吞下雙柏忌，最終以高於標準1桿的71桿作收，並以4天低於標準10桿的270桿、並列第16名結尾。
俞俊安今天在最終回合平均果嶺1.85次推桿，和本週平均的1.73次推桿有些落差，也連帶讓他最終回合沒機會上演逆轉秀。
現年30歲的哥倫比亞選手艾佳瓦利亞（NicoEchavarria），最終以260桿、1桿之差，拿下生涯第2座美巡賽冠軍。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言