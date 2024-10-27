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高球／徐薇淩生涯首次1桿進洞 LPGA馬來亞銀行賽並列第6名

中央社／ 台北27日電
徐薇淩。 歐新社
徐薇淩。 歐新社

台灣女子職業高爾夫好手徐薇淩今天在LPGA馬來亞銀行錦標賽最終回合上演職業生涯首次1桿進洞，最終以4天低於標準15桿的273桿、並列第6名作收，她笑說：「我終於是1桿進洞成員了。」

現年30歲的徐薇淩從2012年展開職業球員生涯，但過去12年、超過上百場比賽，卻從來沒有打出過1桿進洞，直到今天終於圓夢，她直呼，「原來我也可以成為這項紀錄的一員。」

美國女子職業高爾夫巡迴賽（LPGA）的馬來亞銀行錦標賽第11洞，長121碼（約110公尺）、標準3桿洞，徐薇淩用8號鐵桿擊球，球在果嶺落地後一路往旗桿滾去，最終順利進洞，完成1桿進洞。

徐薇淩在接受中央社記者訪問時表示，「本來我打算拿9號鐵桿打130碼，但後來看到前一個人打下水，就和桿弟決定換成8號鐵桿打135碼，打出去感覺滿好的，落地後想說即便沒進也會距離洞口很近。」

徐薇淩透露，「1個月前我在跟桿弟閒聊的時候才說，一定要在職業生涯退休前打出一次1桿進洞，沒想到今天就完成夢想了。」

徐薇淩今天抓5博蒂、獵1鷹、吞3柏忌，繳出68桿，她指出，「昨天的比賽和今天的前6洞，我有點太過執著於每一個想要做更好的細節，從第7洞開始，我才回歸單純的想法和揮桿，所以狀態才有拉回來。」

徐薇淩提到，這場比賽學到相當多東西，尤其前2天結束後在領先組，感覺自己相當沉得住氣，不論在心態還是心理層面都成長很多。

LPGA 徐薇淩 高爾夫

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