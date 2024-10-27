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圖輯／長榮航空城市觀光馬拉松起跑 超過1500國外跑者參加

攝影中心／ 記者葉信菉／台北即時報導
長榮航空林寶水董事長（左）及孫嘉明總經理（右）共同至終點線迎接全程馬拉松男子組冠軍日本跑者鈴木智（中）。圖／長榮航空提供
長榮航空林寶水董事長（左）及孫嘉明總經理（右）共同至終點線迎接全程馬拉松男子組冠軍日本跑者鈴木智（中）。圖／長榮航空提供

2024長榮航空城市觀光馬拉松上午在總統府前啟跑，吸引超過24,000名海內外跑者聚集一堂，挑戰自己的最佳成績。長榮航空總經理孫嘉明、台北市市長蔣萬安及多位嘉賓共同為賽事揭幕。

這場馬拉松是台灣少數獲得國際馬拉松總會認證的賽事，吸引了近40個國家的超過1,500名外國跑者參加。全程馬拉松男子組的冠軍由日本選手鈴木智以2小時23分42秒奪得，女子組則由澳洲選手Eva Mure以2小時57分38秒獲勝。而奧地利選手Franz Gugenberger同時也是薩爾茲堡田徑協會的副會長，他選擇在台北參加這場馬拉松作為他的告別賽，為馬拉松生涯畫下完美句點。

長榮航空表示，此次不僅提高全馬和半馬的獎金，還特別提供國內全馬男女冠軍一張全球不限航點的經濟艙機票。半程馬拉松男子組由周庭印以1小時08分57秒奪冠，女子組的曹純玉則以1小時21分05秒成功六連霸。曹純玉在賽後表示，雖然身體略感疲憊，但仍然很高興能完成比賽。

今年賽事的主視覺由休士頓知名藝術家GONZO247創作，並在現場與台灣藝術家BOUNCE即興作畫，吸引了眾多跑者的關注。長榮航空與贊助商也在大佳河濱公園設置互動攤位，推動綠色馬拉松，實施電子化無紙作業及環保材質的賽衣，以減輕環境負擔，共同朝向淨零碳排的目標努力。

2024年長榮航空城市觀光馬拉松上午於總統府前盛大開跑，吸引近40個國家共24,000跑者共襄盛舉。圖／長榮航空提供
2024年長榮航空城市觀光馬拉松上午於總統府前盛大開跑，吸引近40個國家共24,000跑者共襄盛舉。圖／長榮航空提供
休士頓知名街頭塗鴉藝術家GONZO247（右）親自設計今年賽事主視覺，今日也到現場與台灣塗鴉藝術家BOUNCE（左）在現場共同作畫，兩位分別利用強烈的色彩描繪出台北北門及休士頓太空人的城市印象。圖／長榮航空提供
休士頓知名街頭塗鴉藝術家GONZO247（右）親自設計今年賽事主視覺，今日也到現場與台灣塗鴉藝術家BOUNCE（左）在現場共同作畫，兩位分別利用強烈的色彩描繪出台北北門及休士頓太空人的城市印象。圖／長榮航空提供
2024長榮航空城市觀光馬拉松上午在總統府前盛大啟跑，由台北市蔣萬安市長（前排左三）、長榮航空孫嘉明總經理（前排左二）、交通部觀光署國際組黃易成組長（前排右二）、長榮航空陳耀銘發言人（前排左一）、長榮航空王振興副總經理（前排右一）、中華民國路跑協會郭國雄理事長（後排中） 、中華民國文化休閒運動協會秦熙嶽名譽理事長（後排左二）、TSC運動顧問公司李振賢資深顧問（後排右二）、日本青森縣宮下宗一郎知事（後排左一）、美國休士頓旅遊局Jorge Franz局長（後排右一）共同鳴槍為賽事揭開序幕。圖／長榮航空提供
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