圖輯／長榮航空城市觀光馬拉松起跑 超過1500國外跑者參加
2024長榮航空城市觀光馬拉松上午在總統府前啟跑，吸引超過24,000名海內外跑者聚集一堂，挑戰自己的最佳成績。長榮航空總經理孫嘉明、台北市市長蔣萬安及多位嘉賓共同為賽事揭幕。
這場馬拉松是台灣少數獲得國際馬拉松總會認證的賽事，吸引了近40個國家的超過1,500名外國跑者參加。全程馬拉松男子組的冠軍由日本選手鈴木智以2小時23分42秒奪得，女子組則由澳洲選手Eva Mure以2小時57分38秒獲勝。而奧地利選手Franz Gugenberger同時也是薩爾茲堡田徑協會的副會長，他選擇在台北參加這場馬拉松作為他的告別賽，為馬拉松生涯畫下完美句點。
長榮航空表示，此次不僅提高全馬和半馬的獎金，還特別提供國內全馬男女冠軍一張全球不限航點的經濟艙機票。半程馬拉松男子組由周庭印以1小時08分57秒奪冠，女子組的曹純玉則以1小時21分05秒成功六連霸。曹純玉在賽後表示，雖然身體略感疲憊，但仍然很高興能完成比賽。
今年賽事的主視覺由休士頓知名藝術家GONZO247創作，並在現場與台灣藝術家BOUNCE即興作畫，吸引了眾多跑者的關注。長榮航空與贊助商也在大佳河濱公園設置互動攤位，推動綠色馬拉松，實施電子化無紙作業及環保材質的賽衣，以減輕環境負擔，共同朝向淨零碳排的目標努力。
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