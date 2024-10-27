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Live／U17亞洲盃足球資格賽 中華VS.巴勒斯坦

聯合新聞網／ 直播

足球／U17亞洲盃資格賽 中華隊不敵烏茲別克無緣晉級

足球／U17亞洲盃資格賽 中華隊首戰0：5不敵伊拉克

2025年亞足聯U17亞洲盃資格賽E組賽事，23日起將在輔大足球場舉行，其中身為地主的中華隊將在首戰遭遇伊拉克，25日與27日則將對上烏茲別克與巴勒斯坦，力拚分組第1名直接晉級會內賽，或是分組第2名擇優晉級的機會。

2025年U17亞洲盃資格賽共有43國參賽，分為10組進行分組賽，其中中華隊與伊拉克、巴勒斯坦和烏茲別克一同分在E組，賽事也將於23日起在輔大足球場展開，每個分組第1名球隊加上5個成績最佳的分組第2名將能晉級到明年在沙烏地阿拉伯舉行的會內賽。

今年中華隊以去年東亞男足U15錦標賽成員為主體，並從去年就展開募集的訓練，儘管日前一度計畫前往南韓移訓應故無法成行，但仍在國內與北市大、輔大、桃園國際高中進行友誼賽，以戰養戰，期待以最佳狀態迎戰。

伊拉克 巴勒斯坦 桃園 沙烏地阿拉伯 足球

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