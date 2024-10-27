Live／U17亞洲盃足球資格賽 中華VS.巴勒斯坦

2024永達盃高雄國際輪椅網球公開賽最終日，多場冠軍賽上演戲劇性橋段，巴黎帕運女雙金牌得主田中愛美演出驚天逆轉秀，順利寫下繼2016年後再次於台灣奪冠的紀錄，成為本屆永達盃最吸睛的焦點。

2024-10-27 19:20