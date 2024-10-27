馬拉松／長榮航空城市觀光馬拉松 曹純玉達成半程馬拉松女子組6連霸

2024長榮航空城市觀光馬拉松今天（27日）在總統府前開跑，超過24000名海、內外跑者集聚一堂，共同挑戰自己的最佳成績。全程馬拉松男子組由日本跑者鈴木智以2小時23分42秒率先衝線，女子組由澳洲跑者穆瑞（Eva Mure）以2小時57分38秒奪得冠軍。半程馬拉松男子組由周庭印以1小時08分57秒成績收下冠軍，女子組曹純玉以1小時21分05秒摘下后冠，完成長榮半程馬拉松六連霸。

這項比賽由長榮航空總經理孫嘉明邀請台北市市長蔣萬安、台北市體育局專門委員呂生源、交通部觀光署國際組組長黃易成、中華民國路跑協會理事長郭國雄、中華民國文化休閒運動協會名譽理事長秦熙嶽、TSC運動顧問公司資深顧問李振賢、日本青森縣知事宮下宗一郎、美國休士頓旅遊局局長Jorge Franz等多位嘉賓共同鳴槍，為賽事揭開序幕。

長榮航空城市觀光馬拉松是台灣少數獲得國際馬拉松總會暨路跑協會（AIMS）國際認證接軌全球標準的賽事，並成為許多國際馬拉松的參賽門檻，今年共吸引了近40個國家超過1500名國外跑者來台參賽。

為鼓勵跑者挑戰自我，除提高全馬及半馬的男、女冠軍獎金，國內全馬男、女排名第一名還特別加碼送出長榮航空全球不限航點經濟艙機票一張。完成長榮半程馬拉松六連霸的曹純玉表示：「剛比完柏林馬拉松，身體有點疲憊，加上今天天氣較炎熱，對成績沒有到非常滿意，不過還是很開心能夠完成六連霸。」

至今已推展3年的10公里「幼苗組」競爭同樣激烈，男子組由李簡念宸以36分08秒衛冕冠軍，突破上屆的36分26秒的成績，也是10公里成人組的第11名，充分展現潛力。女子組冠軍戴采潔則跑出41分38秒，是10公里成人女子組的第5名。去年廣受好評的「10公里幼苗-團體組」也續辦，優勝隊伍除了每人可獲得NIKE跑鞋1雙，還能參加「印帝」周庭印為期一周的專屬特訓班。

而為歡慶長榮航空台北-青森航線，將於10月29日開始提供每周3班的定期航班，青森縣廳特別從日本空運來台新鮮蘋果，經由遊戲與跑者分享甜蜜蘋果滋味，更加碼贈予各組冠軍一大盒青森蘋果。

長榮航空與此次馬拉松眾多贊助商共同在大佳河濱公園設置攤位，並準備許多互動遊戲及完賽禮，讓跑者享受嘉年華氛圍。此外，為打造綠色馬拉松邁向淨零碳排及落實企業永續經營的目標，透過推動賽事電子化無紙作業，提供官網查詢及電子成績證明。 2024年長榮航空城市觀光馬拉松在總統府前開跑，場面壯觀。圖／長榮航空提供 「印帝」周庭印奪得長榮航空城市觀光馬拉松半程馬拉松男子組冠軍。圖／長榮航空提供 國內好手曹純玉奪得長榮航空城市觀光馬拉松半程馬拉松女子組冠軍。圖／長榮航空提供

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