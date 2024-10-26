跆拳道／台北城市盃熱戰 普通班生林姿伶展現天分摘金

2024台北城市盃跆拳道邀請賽今天進行14至17歲組對打項目，中港高中國三普通班的林姿伶，在女子44公斤級奪冠，她今年8月也在南韓茂朱金雲龍盃國際跆拳道公開賽41公斤級封后，展現出色的天賦。

由於姐姐有學跆拳道，林姿伶去道館觀摩後也一起練，中港高中教練楊家維表示，林姿伶曾在全國少年跆拳道錦標賽拿過金牌，天賦相當好，上端能力和執行力很強，另外，學科成績也不錯，認真負責，老師對她的評價很高。

雖然練習時間比起體育班短，成績還能表現出色，林姿伶認為，主要是因為國小有在練，所以就比較有天分一點，不過也是教練慢慢從小栽培，國中自己也每天認真練習。

楊家維表示，由於是林姿伶是普通班，因此只能利用晚上時間跟著高中訓練，她現在國三，也有點越級挑戰的味道，已經設定未來會在高中重點栽培。

14至17歲組男子48公斤級，日本兵庫縣的大原慶心和基隆市的徐聖閔激戰後，最終由大原慶心封王ㄝ大原慶心是日本國手級選手，第一次造訪台灣，他小時候看哥哥練，也跟著學習跆拳道。

大原慶心表示，這是他第一次參加國際大賽，決賽過程中一度被徐聖閔追上，最後逆轉的時候其實還蠻開心，也很高興能夠得獎。台北城市盃跆拳道邀請賽明天最後一天賽程，將進行17歲以上組的對打項目。

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