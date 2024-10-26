網球／曾俊欣不敵丹尼爾太郎 無緣海碩盃男單決賽

身為地主最後希望的台灣好手曾俊欣今天台北海碩網球公開賽男單4強，以直落2不敵日本選手丹尼爾太郎，儘管無緣決賽，但他仍滿意比賽內容，並感謝球迷到場力挺，給予他不少動力。

世界排名第125的曾俊欣這次在台北海碩網球公開賽連過3關，包括在8強直落2擊敗自家人許育修，以3連勝、1盤未失之姿闖進4強，成為盧彥勳之後，第2位挺進海碩盃單打4強的台灣選手，因男雙4強已無台將身影，而曾俊欣成為台灣最後希望。

身高175公分曾俊欣4強遭遇第2種子、世界第89的日本混血好手丹尼爾太郎，面對高出16公分的對手，曾俊欣開賽未能掌握節奏，第2局發球局率先失守、陷入0比3落後，第4局一連化解5個破發點、驚險保發，並在第5局回破，可惜馬上又被對手還以顏色，首盤以3比6讓出。

次盤前半段雙方一度僵持不下，曾俊欣先是在第6局逼出破發點，但未能把握機會一舉拿下，下一局發球局則未能保住，最終以4比6敗下陣來。

「只要還沒結束，我就會拚盡全力！」雖然無緣決賽，但曾俊欣仍滿意4強的表現，他接受媒體聯訪時表示「對手發揮很好，第一盤一下去接發球就給我很大壓力，一開始比較被動處於防守，慢慢才找回節奏。」

曾俊欣提到，第2盤原本也有破發機會，但很可惜未能把握，雖然以輸球收場，但他很開心看到數百名球迷幫他加油，關鍵時刻給予他很大的力量。

面對今年還剩下最後3站亞洲賽事，曾俊欣表示，距離明年澳洲網球公開賽會內賽，還差1座冠軍積分，因此接下來會繼續努力。

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