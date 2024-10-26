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全民運開幕式大雨中進行 賴清德宣布將成立運動部

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導
113年全民運動會今日在屏東舉行開幕典禮，屏東下午開始降下大雨，亞運銀牌拳擊國手賴主恩在雨運進行運動員宣誓。記者潘奕言／攝影
113年全民運動會今日在屏東舉行開幕典禮，屏東下午開始降下大雨，亞運銀牌拳擊國手賴主恩在雨運進行運動員宣誓。記者潘奕言／攝影

113年全民運動會今日在屏東舉行開幕典禮，賴清德總統參加。屏東從下午開始降下大雨，賴清德致詞時表示，這是「展現不怕風雨的運動精神」，並表示行政院正籌設運動部相關法案，已送立法院審議，這個全新機關目標是以運動壯大台灣。

全民運今起至31日在屏東舉辦，共有33項競賽，創下歷年紀錄，為期6天的賽事有來自全國1萬3000多名選手教練共襄盛舉。開幕典禮包括賴總統、行政院長卓榮泰、總統府秘書長潘孟安等人都參加。

縣府也打破以往運動開幕式都在田徑場舉辦的傳統，移師至屏東縣民公園舉辦。典禮傍晚5時30分開始，邀請包括巴黎奧運金牌拳擊國手林郁婷、世錦賽排球第三名的U17中華男排等運動健兒共同領唱國歌；運動員宣誓代表則是亞運銀牌拳擊國手賴主恩。

不過天公不作美，屏東下午開始降下大雨，典禮全程在雨中進行。由於場地積水，縣長周春米進場及運動員進場、運動員宣誓、會旗及聖火進場，人員都涉水進行，成為讓人難忘的開幕式。

賴總統致詞時指出，他提倡全民運動，希望全民在一生中都有一項喜歡的運動，人人培養運動習慣。現在行政院正籌設運動部相關法案，已送立法院審議，這個全新機關目標是以運動壯大台灣。

運動部將設全民運動署、國家運動訓練中心、國家運動科學中心、國家運動產業發展中心等單位，目標是推廣全民運動、落實運動多元平權、促進運動產業多元發展、培育更多人才、擴大運動科學研究應用，希望各種運動都可在台灣蔚為風氣，成為生活一部分。

開幕典禮後「選手之夜」緊接登場，金曲歌王歌后齊聚，包括彭佳慧、黃妃，還有具俊曄、HUSH、血肉果汁機、人氣團體OZONE等熱鬧開唱，向所有的運動員致敬。

今年全民運33項競賽項目分別在17個鄉鎮市、36個場地展開，從最北高樹鄉到最南滿州鄉都有。選手最年長的是92歲的木球選手楊格，最年輕的是年僅6歲的舞蹈運動選手施喬涵。所有賽事均免費自由入場，縣府歡迎外縣市朋友來替選手加油，順道到屏東各地旅遊。

113年全民運動會今日在屏東舉行開幕典禮，屏東下午開始降下大雨，由於場地積水，縣長周春米（右）進場時涉水進行。記者潘奕言／攝影
113年全民運動會今日在屏東舉行開幕典禮，屏東下午開始降下大雨，由於場地積水，縣長周春米（右）進場時涉水進行。記者潘奕言／攝影
113年全民運動會今日在屏東舉行開幕典禮，總統賴清德也到場，全程在雨中參與。記者潘奕言／攝影
113年全民運動會今日在屏東舉行開幕典禮，總統賴清德也到場，全程在雨中參與。記者潘奕言／攝影
113年全民運動會今日在屏東舉行開幕典禮，屏東下午開始降下大雨，由於場地積水，運動員進場時涉水進行。記者潘奕言／攝影
113年全民運動會今日在屏東舉行開幕典禮，屏東下午開始降下大雨，由於場地積水，運動員進場時涉水進行。記者潘奕言／攝影
113年全民運動會今日在屏東舉行開幕典禮，屏東下午開始降下大雨，由於場地積水，運動員進場時涉水進行。記者潘奕言／攝影
113年全民運動會今日在屏東舉行開幕典禮，屏東下午開始降下大雨，由於場地積水，運動員進場時涉水進行。記者潘奕言／攝影

拳擊 排球 運動部

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