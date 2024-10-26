輪椅網球／永達盃激鬥戰況白熱化 巴黎帕奧金牌田中愛美苦戰晉級冠軍賽

2024永達盃高雄國際輪椅網球公開賽四強戰超激鬥，巴黎帕奧女雙金牌得主田中愛美強碰泰國輪椅網球傳奇Sakhorn Khanthasit時陷入苦戰，兩人一路拚戰至第三盤，田中愛美才以6比4、3比6、6比4驚險收下冠軍賽門票，準備與英國好手Cornelia Oosthuizen一較高下。

田中愛美與Khanthasit有過多次交手經驗，兩人前一次碰頭就是在今年巴黎帕奧舞台，當時田中愛美以6比2、7比6(3)直落二勝出，這次兩人再度狹路相逢，等於提前上演本屆永達盃女單Main組冠軍戰戲碼。

此役田中愛美順利拿下第一盤後，第二盤的節奏完全掌握在Khanthasit手中，到了決勝的第三盤，田中愛美重新穩住陣腳，最終報了2017年第一屆永達盃雄國際輪椅網球公開賽冠軍戰不敵Khanthasit的一箭之仇。

巴黎帕奧金牌田中愛美奮力救球。主辦單位提供

田中愛美賽後表示，經驗老道的Khanthasit確實相當難纏，第一盤田中愛美不斷告訴自己不要著急，邊打邊想應對策略，但到了第二盤，自己的失誤偏多，導致戰局被對手「一波帶走」，不過，進入第三盤決勝時刻，田中愛美重新找回專注力，並利用高吊球打亂Khanthasit的節奏，才順利收下冠軍賽入場券。

男單Main組部分，賽前就設定要瞄準冠軍賽的馬來西亞好手Mohamad Yusshazwan Yusoff，在四強賽強碰本屆永達盃男單頭號種子Andrew Penney，兩人在第一盤就拚到搶七才分出高下，Yusoff最終花了3小時15分鐘，才以7比6(6)、6比4險勝。Yusoff表示，自己的狀態正漸入佳境，四強賽第一盤從落後打到超前，給了他更多信心，接下來的冠軍賽，Yusoff準備要以更具侵略性的球風搶勝，而且除了男單冠軍賽外，Yusoff與日本好手高野頌吾的組合，也順利前進本屆永達盃冠軍賽，Yusoff有機會挑戰自己在2017年台北公開賽一舉稱霸男子單、雙打的紀錄。

馬來西亞好手Mohamad Yusshazwan Yusoff殺進男單冠軍戰。主辦單位提供

而Yusoff在冠軍賽的對手，將是球風同樣強勢的英國好手Ben Bartram，雖然Bartram在四強賽拍落前一站勝利凱靖盃男單Main組亞軍高野頌吾，但Bartram的輪椅承受不了激烈賽事而出現裂痕，令Bartram後續出戰男單賽事時，只能向同樣來自英國的Quad組好手Gregory Slade借用輪椅，沒想到，這完全沒有影響到Bartram的發揮，順利收下本屆永達盃男子單、雙打冠軍賽入場券，不過，若是輪椅無法修復，將可能為Bartram的爭冠旅程埋下變數。

Ben Bartram晉級男單冠軍賽。主辦單位提供

至於Quad組方面，台灣好手黃楚茵與土耳其選手Ugur Altinel的組合雖殺進四強賽，卻強碰在今年巴黎帕運奪下銀牌的Slade，黃楚茵/Ugur Altinel雖成功搶下第一盤，接下來卻遭對手逆襲，最終以6比4、0比6、6比10止步四強。

台灣好手黃楚茵止步永達盃Quad組四強。主辦單位提供

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