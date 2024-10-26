高球／ZOZO錦標賽第3輪 俞俊安繳66桿暫並列第4落後6桿

台灣旅美高球好手俞俊安今天在美國職業高爾夫巡迴賽（PGA）ZOZO錦標賽第3輪打出66桿，3回合以低於標準11桿的199桿，暫並列第4，落後領先者6桿。

26歲俞俊安10月初剛在桑德森農場錦標賽奪得PGA生涯首冠，本週參加在日本舉辦的PGA ZOZO錦標賽，前2輪各揮出65、68桿，依舊維持不錯手感。

俞俊安今天第3回合前9洞就進帳3博蒂，轉場後雖在第11洞吞下柏忌，所幸及時回穩，並在最後3洞再抓下2鳥，單日以66桿繳卡，前3輪合計199桿，暫並列第4。

前3回合打完，俞俊安與暫居領先的哥倫比亞選手艾佳瓦利亞（Nico Echavarria）之間有6桿之差。

另外，東京奧運高球銅牌得主潘政琮本週重返幸運地日本參賽，首輪繳出65桿，次輪揮出66桿，排名一度來到第4，今天表現平平，射下2鳥，外加2個柏忌，打出70桿，3回合合計201桿，排名下滑至並列第8。

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