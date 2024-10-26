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籃網球／亞錦賽名次賽 中華隊輸給地主印度隊居第10

聯合報／ 聯合報 即時報導
亞洲籃網球錦標賽，中華隊最終戰對印度隊。圖／中華民國籃網球協會提供
亞洲籃網球錦標賽，中華隊最終戰對印度隊。圖／中華民國籃網球協會提供

2024亞洲籃網球錦標賽今天（26日）進入複賽與名次賽，中華隊與地主印度隊角逐第9名，印度隊得利於高命中率，以56：35勝中華隊而搶下第9，中華隊以第10名作收。

在印度班加羅舉行的2024亞洲籃網球錦標賽，明天（27日）進行壓軸4場前8名決賽後，將於印度時間下午2時30分（台北時間下午5時）頒獎閉幕，晚間並舉行傳統的晚宴，各國娘子軍結束激烈場上拼鬥後，在晚宴將回歸溫柔女兒身，各隊也將進行表演，讓亞錦賽不留白。

今天這場第9名之爭，兩隊實力在伯仲之間，但印度隊占地主優勢，中華隊的攻防正常演出，但印度隊長人射手在射球區占便宜，中華隊陷入苦戰。第1節結束，中華隊以13：14落後1分。第2節戰況丕變，印度隊好像突然醒來，一輪猛攻，打得中華隊措手不及，第2節結束，中華隊只添4分而以17：31落後。最後2節仍由印度隊占優勢，中華隊苦苦追趕，終場以35：56落敗，把第9名席次讓給印度隊。

亞洲籃網球錦標賽，中華隊最終戰對印度隊。圖／中華民國籃網球協會提供
亞洲籃網球錦標賽，中華隊最終戰對印度隊。圖／中華民國籃網球協會提供

今天共進行3場名次賽，另兩場是沙烏地阿拉伯隊以44：22勝伊拉克隊，日本隊以44：33勝巴林隊，3支中東地區的亞錦賽新兵伊拉克、沙烏地阿拉伯、巴林依序名列14、13、12，日本居第11。

中華隊的賽程已經結束，將參加大會於明天下午閉幕與晚宴後，於29日搭機返台。

中華隊 籃網

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