快訊

下周一桃園以北、宜蘭降雨多 賈新興分析雙颱這樣走

日本必勝客推出AI披薩！黃金比例「關鍵在起司增量」

自由車／96聯賽壓軸新竹站明登場 李廷威放眼二連霸 

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
96聯賽壓軸站將移師新竹舉行。圖／96聯賽提供
96聯賽壓軸站將移師新竹舉行。圖／96聯賽提供

第四屆「96自由車聯賽」壓軸新竹站將於明天登場，旅外車手李廷威能否完成總冠軍Fulcrum橘衫二連霸，成為最大焦點，目前積分榜上李廷威和年輕車手葉軒佑同為234分並列，此站將一決勝負，另外，女子菁英組則由許書瑋288積分，獨居領先。

本屆96自由車聯賽首度移師新竹，且榮登壓軸站，菁英男子組將進行繞圈賽，每圈1公里，共計30圈，女子組則是23圈。新竹站位於新竹漁港，特色是沿海風勢強烈，且共有五處彎道，也將成為決勝關鍵。

上屆冠軍車手李廷威衛冕冠軍橘衫志在必得，過去5站都獨自奮戰，壓軸站特別邀請2名GUSTO歐洲車隊隊友，桑普森（Andrew Sampson）和霍普金斯（Dylan Hopkins）助陣，李廷威笑說，「賽前我們做了很多功課，我也協助隊友更了解地形和場地特色，一定要搶下橘杉。」

目前冠軍Fulcrum橘衫形成三搶一的局面，除了並列領先的李廷威和葉軒佑外，排名第三的亞運國手張誌盛，總積分也只有18分的差距，壓軸站有可能大翻盤。

談到本站策略，李廷威坦言，最擔心的還是張誌盛，畢竟他屬於衝刺型好手，同時也是場地賽的國手，平路繞圈非常擅長，加上經驗豐富，是非常難纏的對手。

衝刺王GUSTO藍衫則形成前勁大甲高中車隊「內鬥」局面，領先者張誌盛與張恩騰僅有1分差距；另外，此站屬於平路繞圈賽，沒有設置登山點，登山王Mercedes-Benz紅點衫確定由李廷威斬獲。

台灣自由車一哥馮俊凱和一姐黃亭茵都將參戰，雖然兩人積分不足，已退出領騎杉的競爭行列，但仍是單站冠軍的大熱門。

96Heroes挑戰組賽事今年度舉辦五站賽事，已成為素人車手的最佳舞台。2024新增戰利金制度，每場只要有一人報名，96聯賽便加碼100元，完賽三場以上的車友就有機會在最後一站新竹站獲得五場累積獎金，獎金已累積39萬元，新竹站將現場抽出1位幸運車友獨得，成為活動最大焦點。

自由車 馮俊凱 黃亭茵

延伸閱讀

中職／G5不出賽名單亮牌 12強國手邱浩鈞連2場都在列

12強賽／國手打台灣大賽出問題 呂彥青、曾頌恩是替換首選

曾被逐出選手村…前奧運國手轉戰成人平台 情趣娃娃公司找上門

自由車／時代騎輪節開騎 15國、破5千車手齊聚台中

相關新聞

自由車／96聯賽壓軸新竹站明登場 李廷威放眼二連霸 

第四屆「96自由車聯賽」壓軸新竹站將於明天登場，旅外車手李廷威能否完成總冠軍Fulcrum橘衫二連霸，成為最大焦點，目前...

羽球／戴資穎申請排名保護養傷 今親曝未來規畫

近期受到傷勢纏身的羽球球后戴資穎，先前向世界羽球聯盟提出申請「提名保護」，代表戴資穎在未來3個月將不會再出賽，日前教練賴...

奧林匹克研討會登場 國際奧林匹克學院院長來台分享 

中華奧會於今天起舉辦「第47屆奧林匹克研討會」，本屆研討會匯聚來自全台、新加坡及馬來西亞等地年輕學子共計90名學員共同參...

足球／U17亞洲盃資格賽 中華隊不敵烏茲別克無緣晉級

2025年亞足聯U17亞洲盃資格賽今天在輔仁大學展開第二天賽程，中華隊迎戰烏茲別克隊，吸引滿場球迷觀賽，上半場中華隊門將...

跆拳道／台北城市盃開幕 吳庭瑜、蔡和軒首合作就摘金

2024台北城市盃跆拳道邀請賽今早在台北體育館進行開幕典禮後，展開品勢賽程，賽事代言人吳庭瑜、蔡和軒在這次比賽首度正式合...

舉重／韓國好手陳潤成有一半台灣血統 讚台灣人友善深刻印象

2021世界舉重錦標賽銀牌得主、韓國好手陳潤成其實有1/2台灣血統，他隨隊來台進行移地訓練，即便來台次數不多，他仍對台灣...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。