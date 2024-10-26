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串聯南北客庄情誼 2024大隘三鄉運動會熱鬧開賽

聯合報／ 聯合報 即時報導
2024大隘三鄉運動會於今天開幕。圖／北埔鄉公所提供
2024大隘三鄉運動會於今天開幕。圖／北埔鄉公所提供

2024大隘三鄉運動會於今天（26日）在北埔國中盛大開幕，吸引來自全台超過3000位客家鄉親共襄盛舉。開幕典禮由客家委員會參事吳克能、北埔鄉長莊明增、峨眉鄉長王增忠與寶山鄉長邱振瑋等貴賓見證聖火點燃，正式揭開賽事序幕。

北埔、峨眉、寶山三鄉在40年前曾共同舉辦運動會，去年再度復辦大隘三鄉運動會，獲得熱烈迴響，並吸引日本熊本縣合志市及菊陽町組團前來考察。基於去年的成功經驗，今年北埔鄉公所擴大活動範疇，將其升格為「大隘文化季」，活動內容包含文化展、膨風路跑及客家與國際音樂會，豐富多元的安排讓民眾深度體驗客家文化。

莊明增表示，復辦大隘三鄉運動會不僅是為了凝聚三鄉居民情誼，更希望促進南北客庄之間的交流，落實「北大隘、南六堆」的精神。今年特別邀請苗栗、台中、高雄、屏東等客庄地區一同參與，以強化客庄情誼連結。

運動會競賽多元，19日已率先展開球類賽事，並增設「鄉長盃」電競賽。今天在北埔國中舉辦的田徑賽事同樣熱鬧，此外還設有滾鐵環、背穀包、採種搶收等傳統趣味競賽，並增設象棋、跌三烏及四色牌等早年客家年節常見博弈活動，讓大朋友帶著小朋友一同重溫兒時遊戲，並讓年輕一輩更加了解客家文化的傳統韻味。

吳克能提到，大隘三鄉運動會雖在北埔舉辦，但來自全台各地的客家鄉親積極參與，猶如全國運動會的盛況。「北大隘、南六堆」的聯結正逐漸成形，他相信大隘文化季將進一步讓「大隘」成為全台矚目的文化名片，團結合作的精神也將傳遞客家文化的感動至全國。

2024大隘三鄉運動會，田徑場競爭激烈。圖／北埔鄉公所提供
2024大隘三鄉運動會，田徑場競爭激烈。圖／北埔鄉公所提供
2024大隘三鄉運動會於今天開幕。圖／北埔鄉公所提供
2024大隘三鄉運動會於今天開幕。圖／北埔鄉公所提供

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