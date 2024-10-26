羽球／戴資穎申請排名保護養傷 今親曝未來規畫

近期受到傷勢纏身的羽球球后戴資穎，先前向世界羽球聯盟提出申請「提名保護」，代表戴資穎在未來3個月將不會再出賽，日前教練賴建誠出面表示，主要希望戴資穎能專心養傷。戴資穎今出席活動也說明，現在就是好好養傷，未來還未有其他規畫。

戴資穎9月在中國大陸公開賽後就因傷停賽，先前世界羽聯公布最新世界排名，她仍因西班牙好手馬琳排名下滑而升至第4，不過日前她提出排名保護鎖定在第5名位置，依規定至少3個月、最多12個月無需參賽，戴資穎必須等到明年1月才有機會重回國際賽場。

戴資穎今至桃園市復興區出席活動時受訪表示，目前就是專心養傷，尚無其他規畫。

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