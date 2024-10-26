奧林匹克研討會登場 國際奧林匹克學院院長來台分享 

中華奧會於今天起舉辦「第47屆奧林匹克研討會」，本屆研討會匯聚來自全台、新加坡及馬來西亞等地年輕學子共計90名學員共同參與，中華奧會也再次邀請到國際奧林匹克學院（International Olympic Academy, IOA）院長及多位重量級講師親臨台灣分享最新的奧林匹克教育趨勢與運動精神，中華奧會主席林鴻道也將親自與IOA院長等外賓交流。

本次研討會由中華奧會教育委員會主委陳美燕、中華奧會秘書長徐孝慈、教育部體育署國際及兩岸運動組組長許秀玲共同主持開幕，此外，中華奧會性平委員會副主任委員劉柏君、中華奧會諸位教育委員會委員，以及巴黎奧運女子拳擊57公斤量級金牌得主林郁婷與教練曾自強等多位重要來賓也親自出席，為活動增添光彩。

中華奧會自1978年起推動奧林匹克教育，成為全球第 4 個成立奧林匹克學院的國家奧會，並於 2019 年獲得國際奧林匹克學院頒發的「雅典娜獎」，成為全球第 5 個獲此殊榮的奧林匹克學院。去年中華奧會更與國際奧林匹克教育學院在希臘簽署合作備忘錄，進一步推動兩國在奧林匹克教育領域的合作。

徐孝慈指出，這樣的國際合作不僅有助於培育更多青年投入奧林匹克教育，未來將持續在奧林匹克教育領域耕耘，讓台灣在奧林匹克教育領域發揮更大的影響力。

本次研討會以「現代社會中的運動員：激勵與促進團結」為主題，呼應國際奧林匹克委員會（IOC） 2020+5 改革議題。重點聚焦在如何透過體育運動促進國際間的友誼與合作，並為台灣培養更多具國際視野的奧林匹克教育人才。這次研討會不僅吸引到來自全國各地的學員，也包含來自馬來西亞和新加坡的外籍學員共同參與。

活動首日由代表我國參加各國奧林匹克研討會的學員代表現身說法，分享他們前往國際受訓的經歷與收穫。由中華奧會主辦的這場研討會旨在為未來的奧林匹克教育活動培養更多優秀青年，傳遞奧林匹克價值的卓越、友誼與尊重。活動將於10月28日落幕。

此研討會今年已是第47屆，不僅展現台灣在奧林匹克教育上的深耕成果，更突顯了中華奧會在推動國際體育交流和教育領域中的重要地位。這樣的活動將激勵更多學員秉持奧林匹克價值與精神，繼續在體育運動領域中追求卓越，貢獻國際社會。

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