跆拳道／台北城市盃開幕 吳庭瑜、蔡和軒首合作就摘金

2024台北城市盃跆拳道邀請賽今早在台北體育館進行開幕典禮後，展開品勢賽程，賽事代言人吳庭瑜、蔡和軒在這次比賽首度正式合作，就獲得雙人配對17歲以上組金牌，過程中還險勝黃品潔和鄧文智組合，也讓吳庭瑜、蔡和軒，對於11月的香港世界跆拳道品勢錦標賽更有信心。

黃品潔曾在去年全運會跆拳道品勢女子個人締造二連霸，而2022年南韓高陽世界跆拳道品勢錦標賽，黃品潔和馬允中搭檔榮獲金牌；鄧文智則是新生代好手，跟蔡和軒曾是同學。

吳庭瑜跟蔡和軒先經過初賽、複賽，之後晉級到決賽8強首輪，遇上勁敵黃品潔和鄧文智，最終以8.440險勝對手的8.400，接著過關斬將榮獲冠軍，另外，吳庭瑜跟蔡和軒也在個人項目，分別獲得銅牌和金牌。

蔡和軒表示，這次以賽代訓磨練雙人默契，希望到了世錦賽也可以拿到一樣好的成績，「這次拿雙金很幸運。」其實平常蔡和軒在台南讀中信金融學院，吳庭瑜在北部念台灣大學，對於如何克服距離，培養默契？蔡和軒表示，只能犧牲假日，一人移動一次。

對於今天的比賽，吳庭瑜則認為，在個人賽的時候有一點抓不到感覺，不過到了雙人賽就有比較好一點；吳庭瑜跟蔡和軒的場邊教練李晟綱指出，這次其實也算是以賽代訓，複賽打起來的狀況沒有到那麼好，但在決賽第一輪就遇到強敵，表現比期望的還要好。

台北城市盃跆拳道邀請賽明、後天進行對打賽程，這次參加對打的國際選手，來自日本的女將岸田留佳、西田茉央，男將大原慶心都是國手級。而香港的盧蔚豐今年參加巴黎奧運，是香港首位踏上奧運跆拳道舞台的選手。 吳庭瑜（右）、蔡和軒（左）首度合作品勢就摘金。圖／台北市體育局提供

商品推薦