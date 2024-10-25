舉重／韓國好手陳潤成有一半台灣血統 讚台灣人友善深刻印象

2021世界舉重錦標賽銀牌得主、韓國好手陳潤成其實有1/2台灣血統，他隨隊來台進行移地訓練，即便來台次數不多，他仍對台灣人的友善留下深刻印象。

韓國高陽市舉重代表隊10月下旬來台移地訓練，預計待到11月初，其中29歲選手陳潤成是韓國東京奧運舉重國手，而且他和台灣也有淵源，他的爺爺、奶奶早年從台灣搬到韓國，父親則在韓國出生，他擁有1/2台灣血統。

陳潤成接受中央社訪問時表示，國中體育課其中一項考試就是舉重，當時他覺得很有趣，因此開啟舉重生涯，儘管最初家人反對，但後來態度逐漸轉而支持，而他也著迷舉重所帶來的挑戰，並被舉重這項運動的魅力吸引。

陳潤成過去曾在2019、2021年舉重世錦賽拿到男子102公斤總和銀牌，東京奧運則在男子109公斤級名列第6。

今年雖沒能站上巴黎奧運的舞台，10月剛滿29歲的陳潤成仍想繼續拚戰，並瞄準2026名古屋亞運，他說：「身為運動員，雖然我的年紀不小，但我覺得這就是挑戰。」

從小在韓國長大的陳潤成，來台灣次數不多，加上這次集訓在內，僅是第4次，但他表示：「每次來台灣都會遇到好人，留下美好的回憶。」

剛新婚的陳潤成，另一半為競技啦啦隊員，日前也曾來台訓練，兩人各自為夢想努力，陳潤成表示，兩人已經約好之後要一起來台灣旅遊。

韓舉重教練率巴黎奧運銀牌來台 對路上機車印象深

韓國高陽市舉重代表隊來台移地訓練，成員包括今年巴黎奧運女子81公斤以上級銀牌得主朴惠正。帶隊教練李世遠今天大讚台灣美食，但也對台灣街道上有不少的機車留下深刻印象。

韓國高陽市舉重代表隊這次來台隊職員共11人，除了帶隊教練崔鐘根、李世遠外，還有9名選手。

談到選擇來台移地訓練的原因，李世遠接受中央社訪問時表示：「台灣選手水準很好，會互相幫助，食物也很好吃，更重要的是，教練和台灣人都很親切。」

李世遠近日造訪新北市板橋湳雅夜市與台北101，雖然台灣美食讓他留下深刻印象，但最讓他驚訝的是，相較韓國以汽車居多，台灣街道上有不少機車，下雨走在路上的他，更被路過的機車濺起的水花弄濕。

高陽市舉重代表隊此行來台移訓約2週，陣中以21歲的朴惠正最受矚目，不僅在去年杭州亞運、世界舉重錦標賽87公斤以上級風光摘金，今年在巴黎奧運更奪得女子81公斤以上級銀牌，這也是韓國近2屆奧運唯一1面舉重獎牌。

朴惠正過去曾與家人造訪台灣，她接受中央社訪問秀出手機的照片，先前曾去過九份、十分瀑布、野柳女王頭、台北101，她還請記者推薦其他台灣景點。

朴惠正也被台灣美食深深吸引，她透露，最喜歡火鍋，且每天一定會喝1杯台灣道地珍珠奶茶，「台灣珍奶比韓國便宜又好喝，還有很多美味的甜點」。

12月世界舉重錦標賽將在巴林舉行，儘管朴惠正身體有些疲累，但她表示，不會缺席世錦賽，而她還有更遠大的目標要拚，希望在2028洛杉磯奧運升級獎牌成色、瞄準金牌。

韓國舉重隊來台移訓 陳玟卉、羅楹湲有收穫

韓國高陽市舉重代表隊教練崔鐘根這次率隊來台移地訓練，不僅在旁觀察台灣選手陳玟卉、羅楹湲動作，還大方分享技巧，藉由腳趾適當出力，有助維持重心，讓2人獲益良多。

陳玟卉、羅楹湲在去年亞洲舉重錦標賽前，曾在教練黃達德帶領下前往韓國移訓，今年輪到高陽市舉重隊來訪，2人也趁著巴黎奧運女子81公斤以上級銀牌得主朴惠正來台的機會在旁觀摩。

陳玟卉接受中央社訪問表示，希望能了解韓國選手的訓練模式，這幾天觀察發現，「他們很注重一些細節動作，會特別拉出來練」。

崔鐘根在緊盯韓國選手訓練之餘，也特別針對陳玟卉、羅楹湲動作給予建議，像是腳平踩在地時，可透過腳趾適當出力，更有助於維持重心。陳玟卉表示：「他們教練有發現我們好像做不太到腳蹬的動作，請我們先試試看，我覺得滿厲害的，這樣做，力量連貫也相對比較快。 」

對於預備動作進行細微調整，羅楹湲表示，仍在試著掌握訣竅。

陳玟卉、羅楹湲接下來都將征戰12月世界舉重錦標賽，羅楹湲表示，雖然先前無緣巴黎奧運，一度萌生放棄念頭，但一想到沒去奧運還是會有遺憾，加上腰傷好轉，讓她決定續戰。

羅楹湲在去年杭州亞運挺舉3把都失敗，最終沒有成績，她指出，現階段將以2026名古屋亞運為目標，希望能提高試舉成功率、留下成績。

商品推薦