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路跑／確定了！高雄馬兩大啦啦隊女神慈妹、朴旻曙 將下場參賽

聯合新聞網／ 綜合報導
高雄富邦馬官網
高雄富邦馬官網

即將於明年1月11日、12日進行的高雄富邦馬拉松，於今天大會官網宣布重磅消息，將邀請兩位中華職棒啦啦隊女神，富邦悍將隊慈妹與台鋼雄鷹啦啦隊朴旻曙，下場參加3公里休閒組比賽，直接與路跑民眾一起參賽，而非在場邊加油。

富邦高雄馬拉松官網今天發布訊息，證實慈妹與朴旻曙兩人將參賽：

「重磅消息來了！

富邦Angels #慈妹 和 #Mingo 加入休閒組行列！

想和啦啦隊一起奔跑、一起嗨翻賽道嗎？

難得的機會就在2025高雄富邦馬拉松

#啦啦隊女神們 這次不在球場上

而是在休閒組的跑道上與你一起跑向終點！

還會在隔天-全馬/半馬組別為你親手掛上獎牌！

不管你是想輕鬆跑，還是想來追星

準備好和我們一起high起來了嗎？

一起跟著 慈妹 和 Mingo 用腳步留下最棒的回憶」

消息一出，令不少啦啦隊粉絲都相當激動，其中休閒組3公里組報名只剩5天，預計將吸引大批粉絲報名。高雄馬拉松賽事分成兩天進行，明年1月11日(六)上午7時30分是休閒組3公里，12日(日)5時半起基續進行全馬組及半馬組比賽。

富邦啦啦隊慈妹，過去經常分享他參與戶外活動的照片，參加路跑比賽應不成問題，不過，連韓籍啦啦隊朴旻曙也將參賽，確實令人意外，但有機會與啦啦隊女神一起跑，成了大會最大號召。

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