網球／曾俊欣晉級海碩公開賽男單4強 2016年後台將首人
台灣網球好手曾俊欣今天在2024台北海碩公開賽男單8強以6比4、6比4擊敗好友許育修，成為賽史繼2016年盧彥勳後，再度有台將挺進男單4強。
世界排名125的曾俊欣，在這次海碩網球公開賽榮膺男單第4種子，昨天歷經近3小時激戰脫困，今天則在8強與好友許育修上演「台灣內戰」，原本預估將是場硬戰，曾俊欣挺過體能上的考驗，以2個6比4順利取勝，搶下男單4強門票。
曾俊欣賽後接受媒體聯訪時透露，今天早上起床確實感覺到蠻疲勞的，但他告訴自己，帶著拚過去的心態，「很開心前面幾局的關鍵破發點有把握住，而且發球局掌握地不錯，加上近兩週做了很多發球練習，也在今天這場比賽發揮出來。」
年初世界排名掉到380名，當時曾俊欣已設定年底要重回世界百大，如今目標有望成真，他提到，知道這是很大的挑戰，因此平時訓練給自己設定的標準很高，希望以最短時間回到最佳狀態，同時也把握歐洲紅土賽季、亞洲硬地賽季的機會，「接下來一場一場慢慢來。」
值得一提的是，曾俊欣成為繼2016年盧彥勳後，再度有台將挺進海碩網球公開賽男單4強，甚至有機會挑戰睽違10年後再度奪冠的地主選手，他指出，盧彥勳一直是他學習榜樣，不論是場上、場下態度，或是高度自我要求，「但我不會給自己太多壓力，專注朝著設定目標前進。」
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