網球／前球后莎拉波娃獲殊榮 入選國際網球名人堂

國際網球名人堂（International Tennis Hall of Fame）2025年入選者今天揭曉，包括網壇前球后俄羅斯籍的莎拉波娃，以及美國籍的男雙兄弟檔鮑柏．布萊恩和麥克．布萊恩。

法新社報導，目前只有10位網壇單打女將完成「生涯大滿貫」（career Grand Slam，職業生涯包辦四大賽冠軍）紀錄，而在四大賽5度捧金盃的莎拉波娃（Maria Sharapova）就是其中之一，並曾於2001至2020年之間，5度高居國際女子網球協會（WTA）全球排名第一。

男雙兄弟檔鮑柏．布萊恩（Bob Bryan）和麥克．布萊恩（Mike Bryan）曾贏得16座四大賽男雙冠軍，並曾創下438週高居世界職業網球協會（ATP）男雙排名第一的紀錄，成為ATP最成功的雙打組合。

入堂儀式將於明年8月21至23日在美國羅德島州紐波特（Newport）的國際網球名人堂舉行，適逢年度美國網球公開賽揭幕前。

莎拉波娃曾奪得2004年、2006年和2008年，分別贏得英國溫網、美網和澳網女單冠軍，並於2012年和2014年在法網封后。

莎拉波娃表示：「退休後，甚少回顧往昔，因為你得趕快扛起生活的重擔，這是（入選名人堂）令人難以置信的認可，非常感激，感謝名人堂和票選者。」

誰能入選名人堂，遴選程序由名人堂的成員、歷史學者、記者與球迷投票決定。

布萊恩兄弟檔曾榮獲2012年倫敦奧運男雙冠軍，生涯贏得119座巡迴賽男雙金盃和1109場男雙賽事勝利，並曾助美國隊於2007年的台維斯盃（Davis Cup）奪冠。

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