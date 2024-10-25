高球／徐薇淩不受暴雨暫停影響 LPGA馬來亞銀行賽排第2

台灣女子職業高爾夫好手徐薇淩，今天在LPGA馬來亞銀行錦標賽第2回合不受暴雨暫停影響，全場抓5博蒂、吞1柏忌繳出68桿，以2天低於標準11桿的133桿並列第2，落後領先者1桿。

馬來亞銀行錦標賽（Maybank Championship）是美國職業女子高爾夫協會（LPGA）亞洲系列賽的第3站，總獎金300萬美元（約9706萬台幣），台灣共徐薇淩、錢珮芸、程思嘉3人參賽。

徐薇淩首日繳出65桿的好成績，今天持續穩定發揮，前9洞抓2博蒂、吞1柏忌繳出35桿；轉場後僅在第12洞抓博蒂進帳，第13-16洞全都打Par。

正當徐薇淩前16洞打完苦無博蒂進帳時，天空下起狂風暴雨，比賽因此暫停將近2小時。復賽後，徐薇淩在收尾的第17、18洞連續抓博蒂入袋，也為今天劃下完美句點，距離領先的瑞典女將史塔克（MajaStark）僅1桿差距。

徐薇淩在接受中央社記者訪問時表示，其實下雨停賽的時候，「我的球已經在果嶺上差2呎的博蒂推桿，所以影響沒有太大，而球員休息的地方又是半室外，加上馬來西亞真的很熱，儘管因雨暫停比賽，身體也沒有冷掉。」

徐薇淩強調，昨天拿到第2回合的旗位圖時，就知道不會太好打，旗桿都插在坡的頂端或者很邊邊角角，「所以我今天攻果嶺的時候有稍微保守一點，不要讓自己出現致命的失誤。」

前2回合結束僅落後領先者1桿，徐薇淩透露，接下來還是會按照原本的計畫去打，「差幾桿不是我可以控制的，如果排名有往前移動當然很好，如果沒有也沒差，至少自己知道打得好不好。」

除了徐薇淩外，程思嘉今天繳出71桿，以2天低於標準1桿的143桿，和錢珮芸同樣暫並列第52名。

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