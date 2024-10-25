輪椅網球／巴黎帕奧金牌田中愛美再訪台 目標瞄準永達盃后座

2024永達盃高雄國際輪椅網球公開賽戰火在高雄橋頭竹林網球中心熱力延燒，本屆賽會除了吸引多位擁有帕奧經驗的國外好手共襄盛舉，今年巴黎帕奧新科女雙金牌得主日本好手田中愛美更是眾人關注焦點，繼首戰以6比0、6比1直落二通關後，今天(25日)女單Main組八強戰，田中愛美再次展現強勢主宰力，以6比1、6比3晉級四強，繼續朝永達盃后座目標邁進。

田中愛美與高雄的緣分頗深，2017年第一屆永達盃高雄國際輪椅網球公開賽，田中愛美就曾一口氣帶回女單及女雙兩座銀牌，而且，她的出生城市熊本，正好是高雄的姐妹市，這次再訪港都，田中愛美特別針對台灣在2016年熊本地震伸出援手慷慨解囊做出感謝，不過，高雄炎熱的氣候，還是令田中愛美相當苦惱。田中愛美笑說：「高雄的天氣還是一樣『熱情』，人們也相當親切，我會努力在這裡一圓冠軍夢。」

相較於2017年，今年的田中愛美不但歷經東京與巴黎帕奧洗禮，更在巴黎帕奧拿到女雙金牌，實力明顯進化，而再次選擇參加永達盃，田中愛美希望把台灣當成另一個起點，再次啟程前往對抗世界列強。

田中愛美說：「巴黎帕奧金牌是多年努力累積下來的成果，但喜悅過後，就要重新出發，最近我開始調整發球、切球等動作，希望在比賽場上更有競爭力，而永達盃就是這樣特別的一個起點。」

其實，田中愛美曾在2016年台北公開賽拿過女單冠軍，但2017年永達盃，田中愛美在女子單、雙打冠軍賽，都不敵泰國傳奇好手Sakhorn Khanthasit，最終僅以亞軍收場，今年兩人都再次參戰永達盃，是否能夠重演冠軍對決戲碼，無疑是眾人關注焦點。

除了田中愛美選擇永達盃做為重新出發的起點外，多次造訪台灣的馬來西亞好手Mohamad Yusshazwan Yusoff也把台灣當成是自己累積實戰經驗值的重要賽場。

Yusoff說：「相較於歐美，台灣距離馬來西亞比較近，機票價格相對便宜，而且這裡的比賽強度很適合我，尤其今年永達盃與勝利盃都吸引多名擁有帕奧資歷的好手參賽，對我來說是很棒的學習與磨練機會。」Yusoff今天在男單Main組八強賽以6比0、6比1直落二通關，四強賽將強碰頭號種子Andrew Penney。

Yusoff不但是台灣賽事的常客，這裡也是他的「福地」之一。2017年，Yusoff曾在台北公開賽一舉奪下男子單、雙打冠軍，2020及2022年，先後拿過勝利盃與台北公開賽男雙冠軍，Yusoff笑說：「我的強項是雙打！所以，這次永達盃的目標，希望男單可以殺進冠軍賽，但要全力帶走男雙冠軍！」

本屆永達盃國外高手雲集，給國內球員不少震撼教育，今年曾自費到日本神戶參賽的唐兆漢表示，不用出遠門就有機會與國外好手交流的機會相當難得，而為了提升自己的競爭力，他希望能夠有機會出門累積更多經驗值。

唐兆漢說：「目前我的能力還不夠穩定，鄰近的日本雖有不少比賽，但我可能不容易取得積分，所以，出國比賽會有許多細節需要審慎評估，期盼能夠找到讓自己實力提升的平衡點，努力扮演好在國內輪椅網球賽場『承先啟後』的角色。」

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