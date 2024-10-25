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PGA／潘政琮再繳66桿 ZOZO錦標賽次回合並列第4

中央社／ 台北25日電
潘政琮。法新社
潘政琮。法新社

在日本舉行的美巡賽ZOZO錦標賽今天進行第2回合，台灣好手潘政琮持續高檔演出，抓4博蒂、0失誤繳出66桿，並以2天低於標準9桿的131桿暫並列第4，落後領先者3桿。

ZOZO錦標賽是美國職業高爾夫協會（PGA）在日本舉辦的賽事，由美巡和日巡共同認證，限定78名球員參賽，包括去年聯邦盃積分前60名的美巡賽好手（遇缺遞補），今年台灣有潘政琮、俞俊安參賽。

潘政琮首回合繳出65桿暫並列第5，今天則是靠著高達84%的開球上球道率，全場抓4博蒂、0柏忌，再度繳出66桿的好成績，總排名也略升到並列第4。

日本算是潘政琮的幸運地，2020年東京奧運，潘政琮為台灣拿下首面男子高爾夫銅牌，他的另一半林盈君過去也曾長時間待在日本求學及工作，對這個環境相當熟悉，本週也有許多好友到場幫潘政琮加油。

潘政琮在賽前曾透露，來到亞洲參賽總是讓人特別輕鬆和開心，很希望能在今年球季尾聲打出一場好球。

除了潘政琮外，在今年實現美巡賽冠軍夢的俞俊安，則是抓3博蒂、吞1柏忌繳出68桿，2天下來以133桿、暫時並列第9，同樣保有爭冠機會。

總獎金850萬美元（約新台幣2.75億元）的ZOZO錦標賽從2019年開辦，首屆由伍茲（Tiger Woods）奪冠，並且完成生涯第82場美巡賽冠軍，去年則是柯林森川封王；今年前2回合結束，暫時由哥倫比亞的艾佳瓦利亞（Nico Echavarria）以128桿獨居領先。

俞俊安 潘政琮 高爾夫

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