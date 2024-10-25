Live／U17亞洲盃足球資格賽 中華VS.烏茲別克

南韓羽球天后安洗瑩今年巴黎奧運奪金後，指控國家隊各種陋習，近期南韓羽協更被爆出替安洗瑩簽下「賣身契」，讓她拍廣告和參加贊助商活動都沒收入。 據《韓聯社》報導，南韓國會文化體育觀光委員會委員鄭延旭

2024-10-25 09:32