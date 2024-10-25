屏東全民運明開幕 桃園市代表團授旗、王景成任總教練

113年全民運動會明天將在屏東縣開幕，全國各縣市代表團也在近日陸續前往屏東備戰，其中桃園市代表團在今天由市長張善政授旗給桃園市體育總會理事長葉俊毅，再把市旗交給全民運桃園市總教練王景成，勉勵代表團取得好成績，為桃園市爭取榮譽。

兩年一度的全民運今年將在屏東舉行，預計將舉辦33個比賽競賽，屆時將湧入超過1萬3000名的隊職員到屏東縣大展身手，而賽會將於明天舉行開幕典禮，各縣市代表團也都陸續前往屏東備戰，其中滑輪溜冰、太極拳、運動舞蹈等賽事，也都已經提前展開賽程。

王景成（中）擔任全民運桃園市代表團總教練。圖／桃園市體育總會提供

而上屆在全民運拿下36面金牌、38銀、41銅的桃園市代表團，也在今天由市長張善政為代表團進行授旗，並將桃園市旗授旗給桃園市體育總會理事長葉俊毅，再交給全民運總教練王景成，張善政也勉勵桃園市代表團取得好成績，為桃園市爭取榮譽。

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