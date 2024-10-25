亞洲帕拉林匹克執委會議畫下句點 體育署盼深化交流

亞洲帕拉林匹克委員會（Asian Paralympic Committee, APC）為期2天的執委會議，在昨天圓滿畫下句點，教育部體育署昨晚特別設宴款待APC會長、副會長、各國執委以及工作人員們，教育部次長張廖萬堅也偕同體育署署長鄭世忠向這些遠道而來的外賓們致意，並進行交流餐敘。

張廖萬堅於餐敘前致詞表示，「恭喜APC順利結束兩天的執委會議，相信這次會議討論的成果，將成為推動亞洲帕拉運動的助力。台灣政府近年越來越重視身心障礙者的運動平權，尤其是賴清德總統就職演說，指示儘速成立運動部，目前組織法草案已經行政院審查通過，將交付立法院審議，草案將主管身心障礙運動的層級，提高為『適應運動司』，相信對於推動台灣身心障礙運動更具助益，也期盼未來台灣能與APC持續加深交流。」

APC會長拉許德（Majid Rashed）也於致詞中說：「本次會議在台灣舉辦，深刻感受到台灣對我們熱情的款待，可以看出政府對於帕拉運動的重視與用心。也很欣慰台灣未來將成立運動部，相信對於帕拉運動選手系統化的支持，將產生重要的影響。祝福台灣未來帕拉運動能發展更順利，也期待台灣與APC各會員國都能深化合作。」

鄭世忠於23日APC執委會議開幕致歡迎詞時表示，「台灣長期致力帕拉運動的發展，在蔡英文前總統積極推動運動平權的理念下，透過在社區與學校的推廣，希望打造一個兼具社會福利與產業的環境。賴清德總統更致力於運動部的設立，並將首度創設適應運動司，專責處理身心障礙者運動事宜，完善台灣身心障礙運動系統化之發展。未來在這個專責的部門帶領下，台灣帕拉運動不僅能與國際趨勢接軌，將帕拉運動導向更競技專業道路，更進一步朝帕拉運動全民化、社區化及產業化邁進。」

鄭世忠也強調，台灣身為APC大家庭的一份子，政府將持續支持辦理重要的APC會議及賽事。此外，台灣也非常願意以自身經驗與各國分享，協助APC 於亞洲地區推展運動外交，積極與各國會員深化交流，共好共榮。

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