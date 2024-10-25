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羽球／南韓羽協遭爆幫安洗瑩簽「賣身契」 當免費奴隸使喚

聯合新聞網／ 綜合報導
安洗瑩。 路透
安洗瑩。 路透

南韓羽球天后安洗瑩今年巴黎奧運奪金後，指控國家隊各種陋習，近期南韓羽協更被爆出替安洗瑩簽下「賣身契」，讓她拍廣告和參加贊助商活動都沒收入。

據《韓聯社》報導，南韓國會文化體育觀光委員會委員鄭延旭爆料，南韓羽協在未說明情況下，就替安洗瑩簽下「賣身契」，使她多次拍廣告和參加贊助商活動，都沒得到應有報酬。

不只安洗瑩被利用，鄭延旭指出，去年杭州亞運的20名選手和今年巴黎奧運11名選手，南韓羽協都要求多名選手免費為羽球品牌拍宣傳照，鄭延旭表示，「安洗瑩等選手被強制拍廣告，協會將國家隊作為賺錢工具，選手不該成為協會免費使喚的奴隸，必須改善。」

協會在書面回覆承認「選手無償動員無法律依據」，但協會內部條款有相關內容，所以不屬於無償出演。

安洗瑩

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