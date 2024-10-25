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桌球／林昀儒對戰丹麥一哥3連勝 晉WTT蒙貝列冠軍賽8強

中央社／ 台北25日電
林昀儒。 新華社
林昀儒。 新華社

台灣桌球一哥林昀儒今天凌晨在世界桌球職業大聯盟（WTT）蒙貝列冠軍賽男單16強，以3比0橫掃丹麥選手葛羅斯，取得對戰3連勝，並收下8強門票。

世界排名第10的林昀儒本週前進法國，參加世界桌球職業大聯盟（WTT）蒙貝列（Montpellier）冠軍賽，展開繼9月底WTT中國大滿貫賽、10月亞洲桌球錦標賽以來，個人近1個月第3場國際賽。

林昀儒男單首輪以3比1擊敗英格蘭選手皮奇福德（Liam Pitchford），16強碰上丹麥選手葛羅斯（Jonathan Groth），兩人今年在仁川、澳門冠軍賽碰頭，林昀儒都以直落3獲勝。

不過，林昀儒生涯第3度碰上葛羅斯打得並不輕鬆，前2局都打到丟士（Deuce），林昀儒才以13比11、12比10拿下。

第3局戰況同樣拉鋸，林昀儒在8比9落後情況下，連拿3分逆轉，以11比9迎接勝利。

林昀儒躋身8強後，接下來將對戰近況火熱的19歲中國新星林詩棟及韓國吳晙誠之間的贏家。

至於可望取得11月在日本福岡舉行WTT總決賽女單、女雙參賽資格的鄭怡靜，目前單打世界排名第10，女單16強碰上排名第17的法國選手袁嘉楠。

雙方前一次在今年6月盧布里雅納（Ljubljana）球星挑戰賽16強交鋒，鄭怡靜當時歷經5局大戰後落敗，今天則以11比7、6比11、11比6、11比5獲勝，完成甜蜜復仇。

鄭怡靜8強對手尚未出爐，將是16歲埃及小將戈達（Hana Goda）、中國選手陳幸同之間的勝方。

林昀儒 羅斯 鄭怡靜

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