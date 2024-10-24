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網球／海碩盃男單台灣內戰 曾俊欣25日8強戰過招許育修

中央社／ 台北24日電

繼世界排名第125的台灣「網球一哥」曾俊欣挺進2024台北海碩網球公開賽男子單打8強後，許育修也進入男單8強之列，兩人將在25日上演「台灣內戰」，爭奪4強資格。

曾俊欣在台北海碩公開賽榮膺男單第4種子，目標把冠軍留在台灣，沒想到今天16強戰對上日本選手內田海智就苦戰，所幸曾俊欣屢屢在關鍵時刻展現強心臟，全場化解5個賽末點，最後以5比7、7比5、7比5帶走勝利，晉級8強。

曾俊欣賽後接受媒體聯訪時，以「峰迴路轉」形容這場比賽表示，「起伏很多、蠻刺激」，當下很專注在賽事，但賽後回想，感覺心臟有點快承受不住。

曾俊欣提及頻頻守住賽末點說，帶放手一搏心情，告訴自己比賽還沒結束，連帶打法變得很果斷，「沒有什麼好擔心輸球」，畢竟已展現最好的一面，只想著拚盡全力，結果成功扳回，很開心有沉住氣，沒被對手影響。

此外，許育修與委內瑞拉好手奧里維拉（GonzaloOliveira）過招近4小時，最後以6比7（4比7）、7比6（8比6）、6比4驚險逆轉勝，挺進8強，也提前確定男單4強將有台灣選手。

曾俊欣說，與許育修算很好的朋友，之前打過很多場比賽，對彼此打法很熟悉；許育修說，兩人已1年沒對戰，很開心能在台灣球迷面前打「台灣內戰」，「希望跟他打出一場好球。」

曾俊欣 許育修

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