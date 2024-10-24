跆拳道／台北城市盃25日開踢 20隊、374位選手競技 

台北市政府體育局主辦的2024台北城市盃跆拳道邀請賽，將於25日至27日在台北體育館4樓登場，大會今天召開記者會，宣布總共20支隊伍、374位選手角逐，而賽事代言人吳庭瑜、蔡和軒兩位品勢好手，這次也參與個人賽並攜手混雙，除了瞄準佳績，也要為11月香港世界跆拳道品勢錦標賽暖身，期待為國爭光。

2024台北城市盃跆拳道邀請賽將於25日進行品勢比賽，26、27日進行對打比賽，本屆賽事邀請東京、兵庫、佐賀、加德滿都、馬尼拉、宿霧、柔佛、吉隆坡、布里斯本、雪梨及香港等11隊國際城市代表隊，與國內新北市、桃園市、新竹縣、台中市、彰化縣、高雄市、台南市、基隆市以及地主隊台北市9隊同場競技。

吳庭瑜目前就讀國立台灣大學，她去年曾拿下南韓春川第14屆國際跆拳道公開賽青少年女子品勢個人組金牌，並榮獲大會最佳運動員，以及第7屆黎巴嫩亞洲青少年跆拳道品勢錦標賽銅牌。

「很開心能為台北市代言。」吳庭瑜對於城市盃目標表示，雖然最近有一點不太舒服，也有一點緊張，但仍希望拿到冠軍，不要丟代言人的臉，也將透過城市盃審視身體狀況，為香港世錦賽暖身。

另外，就讀中信金融學院的蔡和軒，從幼稚園開始接觸跆拳道時是練對打，國中開始學習品勢，他在113年全國中等學校運動會，囊括品勢男子個人和男子團體金牌，蔡和軒表示，也要藉由城市盃以賽代訓，準備香港世錦賽。

台北市體育局表示，今年賽事不僅是技術的比拚，更是一場國際間的交流盛宴。這次邀請來自世界各地的菁英選手，為國內選手提供與世界級選手切磋交流的寶貴機會，也讓選手有更多發揮實力的舞台。期許大家以武會友，展現跆拳道精神，跆拳道不僅是技術的展現，更是一種內在的精神修煉，透過這場賽事，希望每一位選手都能在比賽中勇往直前，不僅追求勝利，還能彼此學習、共同成長。 賽事代言人吳庭瑜（右）、蔡和軒（左）。圖／台北市體育局提供

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