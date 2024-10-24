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籃網球／打出亞錦賽最漂亮一戰 中華隊輕取伊拉克  

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
中華隊輕取伊拉克隊，明天將出戰新加坡隊。圖／中華民國籃網球協會提供
中華隊輕取伊拉克隊，明天將出戰新加坡隊。圖／中華民國籃網球協會提供

2024亞洲籃網球錦標賽中華隊今天出戰本屆新兵伊拉克隊，雖然伊拉克來勢洶洶，但技術尚有不足，中華隊打出水準與氣勢，以36：8輕取伊拉克，預賽戰績2勝3負。

中華隊今天在第1節差點被伊拉克率先開張得分的氣勢嚇到，但開打10分鐘後隨即找到進攻節奏，在一波高命中率進攻後超前，第1節結束以7：4領先，第2節中華隊進攻漸入順境，射手張文瀞屢有佳作，中華隊打出氣勢與信心，並只讓伊拉克得1分，第2節結束，中華隊以21：5領先。  

第3節中華隊打來得心應手，第4節攻勢也大多由中華隊掌握，伊拉克毫無招架之力，中華隊穩扎穩打，終場以36：8獲勝，並且讓伊拉克的得分沒有達到兩位數，是中華隊在本屆亞錦賽最漂亮的演出。

亞錦賽明天進行預賽最後一天賽事，26日展開複賽，中華隊明天將迎戰強敵新加坡隊，雖然勝算不高，但全隊今天打出信心後，明天將全力以赴對付新加坡，為接續賽事好好練兵。

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