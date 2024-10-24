輪椅網球／國外選手強勢壓境！永達盃高雄國際公開賽再掀高潮

2024永達盃高雄國際輪椅網球公開賽24日起在高雄橋頭竹林網球中心點燃戰火，本屆賽事除了有日本、泰國、馬來西亞等亞洲「常客」，還吸引英國、美國、土耳其等有過帕奧參賽經驗的歐美好手共襄盛舉，讓今年的永達盃再掀高潮。

幾天前在2024勝利凱靖盃國際輪椅網球臺灣公開賽四強止步的英國20歲好手Andrew Penney，在本屆永達盃名列男單Main組頭號種子，首場賽事便以6比3、6比2的強勢表現突圍晉級八強。

Penney曾名列青少年世界第3位，過去也多選擇在歐美比賽，這次首度造訪台灣，就是希望跨出不一樣的挑戰腳步，藉此累積實戰經驗值。Penney說：「亞洲選手的球風很不一樣，雖然沒有很多強力攻擊，但他們的技巧與策略相對比較細膩，這對我來說是相當好的學習機會，而且，今天天氣變得比較涼爽，我的表現應該會漸入佳境。」Penney表示，身為賽會頭號種子當然會有一點壓力，但他會努力把壓力轉換成動力，一步步朝冠軍目標邁進。

除了國外選手積極奮戰外，台灣選手也在本屆永達盃努力搶勝，可惜經驗豐富的戴加揚首戰力拚日本選手寺田伊織，最終仍以4比6、2比6飲恨，戴加揚賽後感歎：「我自認這場比賽應該是五五波，但關鍵時刻的穩定性確實不如對手，這也是多數台灣選手在國際賽要克服的重點課題。」

除了男單Main組賽事戰況激烈外，女單Main組首日由美國小將Maylee Phelps出戰泰國傳奇Sakhorn Khanthasit的「孫嬤對決」戲碼同樣吸睛。

年僅17歲的Phelps曾在去年初登上過世界青少女后座，並在今年巴黎帕奧粉墨登場，這次選擇來台參賽，是希望藉由一週內勝利凱靖盃與永達盃的連續征戰，快速累積面對職業選手的經驗值。Phelps說：「我以前都是打未來賽，接下來準備要轉往職業領域，希望藉由來到台灣的賽事提前學習與適應職業等級的賽事強度。」

Phelps在本屆永達盃首戰的對手，是現年52歲的泰國輪椅網球傳奇Khanthasit，幾天前的勝利凱靖盃，她才剛締造連續兩年稱霸單、雙打的紀錄，轉換到永達盃首役面對年輕的Phelps，Khanthasit依舊老神在在，以6比3、6比1直落二通關，Khanthasit賽後笑說：「我就是保持自己的節奏，不要急著搶分，而是等待對手發生失誤，一步步累積邁向勝利的基礎。」

去年永達盃，Khanthasit雖拿下女雙Main組冠軍，卻在女單Main組四強止步，今年，Khanthasit能否延續日前勝利凱靖盃「一日兩冠」氣勢，稱霸永達盃女子單、雙打賽場，絕對是眾人關注焦點。

至於Quad組部分，則是上演戲劇性「台灣內戰」！曾經攜手拿過亞帕運銅牌的黃楚茵與黃子軒，在本屆永達盃Quad組單打首戰就強碰，賽前黃子軒特別親自到場抽籤，希望能夠在第一場比賽避開強敵，沒想到居然與昔日雙打戰友狹路相逢，結果黃楚茵從一開始就掌控比賽節奏，最終以6比2、6比0直落二取勝。

台灣選手戴加揚男單首輪止步。主辦單位提供

泰國傳奇好手Sakhorn Khanthasit首輪無懸念闖關。主辦單位提供

黃楚茵在「台灣內戰」戰勝昔日雙打隊友黃子軒。主辦單位提供

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