體育署公告113年游泳池查核結果 合格率逾9成

為確保民眾游泳運動安全，教育部體育署每年皆函請各地方政府，依消費者保護法及游泳池管理規範規定，辦理轄區內公、私立游泳池查核作業，並保障運動消費權益，今天體育署也公布本年度公、私立游泳池查核結果，平均合格率達92.11%。

體育署表示，除南投縣、澎湖縣政府未依規定時限回報初、複查結果，及台北市政府尚未回報複查結果外，其餘地方政府皆已回報完成，有關113年度查核「公、私立游泳池」之結果，經統計地方政府回報游泳池列入查核家數共計481家，其中有32家已停業、16家暫停營業、4家查核時尚未開放，初查實際查核家數429家（較前一年度增加44家），其中367家業者合格、62家業者部分項目不合格。

體育署指出，各地方政府已針對未合格及未開放業者進行複查，截至113年9月30日止，仍有2家複查時尚未開放，故複查實際查核業者64家（含初查未合格業者62家及複查時已開放業者2家），其中30家業者已合格、34家仍未合格。因此，目前已合格之家數總計為397家，合格率達92.11%，體育署已請各地方政府持續追蹤列管，並於改善完成後提報解除列管。

本年度「游泳池」查核於統計業者不合格項目中，以「游泳池、涉水池及其他附屬水池之衛生，未符合衛生主管機關規定之標準」的違規情形最多。各地方政府查核後如有不合格業者，均已由體育署函請地方政府依據消費者保護法第36條要求業者限期改善，倘業者違規情形嚴重危害消費者生命、健康或財產，得要求業者立即停業；如業者未於限期內改善者，應依同法第58條處以罰鍰，期透過持續追蹤以輔導業者改善。

針對前一年度仍未改善合格之業者，除請地方政府應列為本年度優先查核輔導對象外，如有連續2年查核皆未合格且未依限改善完竣者，也要求地方政府依消費者保護法及相關自治條例妥處，以完善民眾於運動場館消費之運動安全。

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