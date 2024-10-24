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LPGA／馬來亞銀行錦標賽 徐薇淩首日並列第3

中央社／ 台北24日電
LPGA馬來亞銀行錦標賽今天進行首回合賽事，台灣好手徐薇淩首輪暫居第三。 法新社
LPGA馬來亞銀行錦標賽今天進行首回合賽事，台灣好手徐薇淩首輪暫居第三。 法新社

LPGA馬來亞銀行錦標賽今天進行首回合賽事，台灣好手徐薇淩抓7博蒂、0失誤的完美表現，繳出本季個人賽最低的65桿、暫並列第3，僅落後領先者2桿。

馬來亞銀行錦標賽（Maybank Championship）是美國職業女子高爾夫協會（LPGA）亞洲系列賽的第3站，總獎金300萬美元（約9706萬台幣），台灣共徐薇淩、錢珮芸、程思嘉3人參賽。

今年代表台灣參加巴黎奧運女子高爾夫的徐薇淩，今天在前9洞抓4博蒂、後9洞抓3博蒂，表現相當平均，其中在第6洞更上演一記看不到洞口的切桿抓博蒂，顯示出本週的好狀態。

徐薇淩今天繳出的65桿，也追平他自己在夏普瑞菁英賽締造的今年個人賽單回合最低桿數。

徐薇淩在接受中央社記者訪問時表示，今天運氣真的不錯，像是第6洞的切球抓博蒂，還有54呎的長推桿都有賺到，「整體來說，從開球到推桿幾乎都一氣呵成，沒有太多瑕疵。」

徐薇淩笑著透露，「其實前2週我就跟我的桿弟說，早就應該打個-7桿的成績，怎麼一直都沒有出現；結果我今天最後1洞一個5呎博蒂推桿沒進，就被桿弟笑真的只能打-7。」

徐薇淩指出，從巴黎奧運結束後學到很多，「我從揮桿動作、練球內容等，都做了蠻大幅度的修正，但這幾個月成績就是一直出不來，所以我賽前其實心情是有點沮喪的，還好今天總算證明我所做的事情是正確的。」

除了徐薇淩的好表現外，錢珮芸則是繳出70桿暫並列第42名；程思嘉則以平標準的72桿暫並列第55名。

徐薇淩 程思嘉 高爾夫

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