為金庸特展站台 黑嘉嘉最欣賞任盈盈、莊智淵傳承四字

「桌球教父」莊智淵、「圍棋女神」黑嘉嘉在今天為「百年金庸 無盡江湖」特展記者會站台，並分享與金庸武俠相遇的故事，對於兩人不僅保有選手身分，近年也都投入傳道授業的工作，莊智淵也送出「勿忘初衷」四字，提醒年輕一輩要勇於挑戰、戰勝自己。

2024年是武俠文學大師金庸的百歲誕辰，「百年金庸 無盡江湖」特展也將於26日起在華山1914文化創意產業園區舉行，這次特展以文本為起點，結合香港來台的珍貴藏品、未曾公開展示過的金庸文物、全新製作的數位影音互動裝置，以及一系列的金庸武俠活動，希望帶領民眾踏入金庸筆下的武俠世界。

在今天的記者會上也特別邀請到相聲瓦舍掌門馮翊綱、桌球教父莊智淵、圍棋女神黑嘉嘉為活動站台，並分享與金庸武俠的相遇故事，其中黑嘉嘉透露自己看的第一本金庸武俠小說為倚天屠龍記，也在金庸作品中看過不少圍棋橋段。

莊智淵以「勿忘初衷」勉勵後進。記者劉肇育／攝影

談到個人最喜歡的金庸筆下角色時，黑嘉嘉則是選擇笑傲江湖中女主角任盈盈，「因為她是一位非常勇敢的女生，在感情方面也非常成熟，對於令狐沖一直對於小師妹有情感在，也非常的大方大氣。」

至於即將從選手身分退休的莊智淵，近年也投入教學工作，在被問到是否有哪句話想分享給年輕一輩時，他則說：「應該就是『勿忘初衷』四個字，因為這份初心可以支持和幫助你面對這個江湖或是武林，也幫助自己挑戰、戰勝自己。」

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