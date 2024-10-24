路跑／高雄舒跑杯萬人齊聚 1歲到99歲 全民一起Super Fun Run！

第九屆高雄舒跑杯今日（10/20）於高雄夢時代熱鬧登場，今年吸引近13,000名跑者參加，比去年增加約3,000人！驚喜的是，參加者中不僅有1歲新生兒由父母推著嬰兒車參加，還有99歲的大齡參賽者也堅持完成全程。這場賽事已不僅是年輕人或資深跑者的專利，更成為真正「老少咸宜」的全民運動嘉年華！

親子同樂 遊戲攤位人氣爆棚

主舞台互動遊戲。 圖／主辦單位提供

為了讓活動更具互動性和趣味性，主辦方精心打造一場運動嘉年華，設置多個運動遊戲攤位，包括桌球、籃球、羽球、拳擊等運動挑戰，讓大家感受運動的樂趣！家長帶著孩子挑戰遊戲，現場充滿健康、歡樂的氣氛。互動拍照區成為熱點，有舒跑杯推廣大使戴姿穎的人形立牌及衝破終點線的背景供大家拍照打卡，留下充滿活力的回憶。

舒跑暢飲 摸彩好禮帶回家

競賽組男子頒獎。 圖／主辦單位提供

現在活動賽事政府大力推廣減塑，全台唯一的舒跑喝到飽暢飲車，也成為全場焦點！水龍頭打開就流出舒跑，第一次看到的跑者都覺得很神奇，同時也大大的減少塑膠瓶的使用！運動後暢飲舒跑，立即補充流失的水分與電解質，讓跑者重新充滿活力。最後的摸彩活動則將整個活動推向高潮，跑者們不僅能享受運動的快樂，還有機會抱回戴資穎親筆簽名球拍、筆記型電腦等多樣驚喜好禮。

推動全民運動風潮 健康與歡樂並行

參賽者一起跑出拱門。 圖／主辦單位提供

維他露公司、維他露基金會與源興行銷股份公司每年分別於北、中、南三地舉辦舒跑杯，不僅成為跑步愛好者的盛會，更是全民運動、親子同樂的象徵。維他露集團也將持續推廣全民運動，讓更多人體驗運動的活力與樂趣。

下一場「臺中舒跑杯」將於11月10日登場，邀請大家攜手同樂，11/10臺中見！

菁英組起跑拱門。 圖／主辦單位提供

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